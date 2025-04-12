«Чувствую влияние звёзд». Мешает ли «космическая» фамилия Гагарину, Терешковой и Королеву в жизни? Life.ru нашёл тёзок легенд советского космоса — Юрия Гагарина, Сергея Королёва, Валентины Терешковой, Алексея Леонова. Они не являются их родственниками, но всегда чувствуют сопричастность к великим подвигам однофамильцев. Как складывается их судьба? 11 апреля, 21:15 Елизавета Терешкова — однофамилица первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Aaron Alien, © ТАСС / Александр Казаков

12 апреля в России отмечается День космонавтики, а во всём мире — Международный день полёта человека в космос. В этот праздник принято вспоминать и чтить имена Юрия Гагарина, Сергея Королёва, Валентины Терешковой, Алексея Леонова и многих других. Но есть люди, которые не только 12 апреля, а весь год слышат о героях российского космоса. Это их однофамильцы.

Королев: «Решился бы полететь в космос»

— В моей профессии мне всегда приходится полностью представляться пациентам. Подходишь и говоришь: «Добрый день, меня зовут Королев Павел Владимирович, я врач-уролог — и я буду вашим лечащим доктором. Естественно, все спрашивают, родственник ли я. Иногда в шутку говорю, что да, по линии того самого, — шутит уролог городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова Павел Королев.

Врач часто слышит от пациентов вопрос, не является ли он правнуком того самого Королёва. Постоянные уточнения даже сподвигли Павла Владимировича и его семью восстановить генеалогическое древо. Оказалось, что он не является потомком легендарного учёного и конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королёва.

Хотя родился Павел Королев в колыбели космонавтики — в Калуге, где находится первый в мире и самый крупный в России Музей космонавтики. Более того, первый кирпич здания этого музея заложил сам Юрий Гагарин. В Калуге расположен и дом, в котором жил Константин Циолковский. Неудивительно, что Павел всё детство провёл в музеях космонавтики.

— Я очень близок к теме космонавтики. С детства помню и Белку, и Стрелку, помню и ракеты. Хотя мне, конечно, больше нравились экспонаты с питанием космонавтов. Мы не только с родителями, но и со школой часто ходили в наш планетарий и смотрели на бесконечное звёздное небо, — признался Павел в интервью Life.ru.

Мужчина утверждает, что фамилия пишется через букву «е», а не «ё». Сравнения с легендарным конструктором сопровождали его постоянно. Павел вспоминает, что ещё со школы учителя говорили: «Ты же Королёв, ты должен учиться на отлично». И на физкультуре твердили: «Ты должен быть первым, давай вперёд, как космонавты».

По словам Павла, с одной стороны, ему было приятно, но тогда он не понимал, насколько это гордо, и относился ко всему крайне спокойно. И никаких привилегий при посещении Музея космонавтики ему не предоставлялось. Хотя он был бы рад, если бы ему сейчас, как однофамильцу, давали возможность пройти на ту или иную экспозицию.

Врач-уролог городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова Павел Королев. Фото © Личный архив Павла Королева

И хотя Павел с детства интересовался космосом, профессию он выбрал земную. Он работает в системе здравоохранения с 2001 года. Врачом-урологом он трудится с 2008 года. Окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. И всё это время оказывает экстренную помощь населению Москвы и гостям столицы в одной из крупных городских больниц.

Врач бы сам с удовольствием решился слетать в космос. Но при одном условии: если бы позволили перед полётом сказать легендарную фразу «Поехали». Павел говорит, что восхищён космонавтами и их силой воли.

— Если бы мне предложили полететь, я бы, конечно, сначала прошёл все испытания, тесты, физическую подготовку и прочее, а потом уже принял решение, возможно это или нет. Ещё бы там Wi-Fi установили, было бы вообще классно. Ух, фотографии всем отправлять с космической орбиты! — заявил врач-уролог.

Павел Королев мечтает, чтобы его династия с легендарной фамилией продолжалась:

— По счастливой случайности я папа двух замечательных дочек. А, как известно, в Российской Федерации девочки берут фамилию супруга. Я пошёл другим путём. Я дочкам объясняю, что фамилия Королев — это очень знаменитая и серьёзная. И её надо нести через всю свою жизнь. В том числе, когда будет выбор, чью фамилию взять, вы должны оставить свою, потому что наш род Королевых должен продолжать жить. Тем более фамилия для девушки пишется как Королева, — утверждает врач.

Гагарин: «Быть первым — это здорово»

Кондитер Николай Гагарин — ещё один обладатель громкой фамилии — с детства ставил себе самые высокие цели. А как иначе? И добился их, став трёхкратным чемпионом России по кондитерскому искусству. Он также установил мировой рекорд, создав самый большой пряник в виде ёлки, и попал в Реестр рекордов России.







Изначально Николай работал в сфере управления торговой недвижимостью, затем начал изготавливать имбирные пряники. Сейчас Гагарин является ведущим на телеканале «Пятница» в шоу «Секреты на кухне» и соведущим звёздного кондитера Рената Агзамова в программе «Король десертов».

— Мне очень приятно, что я ношу известную фамилию Юрия Гагарина. Конечно, он не является моим родственником, но, учитывая, что у меня такая же фамилия, для меня очень важно быть в чём-то первым, — говорит Николай.

По его словам, на будущий год у него наполеоновские планы. Ему хотелось бы реализовать их прямо 12 апреля 2026-го.

— Я хочу сделать самый высокий торт в космической тематике, который, конечно же, попадёт в Книгу рекордов России. Я уверен на 100%, потому что такого ещё никто не делал. Надеюсь, что его включат и в Книгу рекордов Гиннесса. Быть первым — это здорово! Кстати, я был первым, кто создал в России онлайн-школу, в которой мы обучали кондитеров. Нашей школе уже восемь лет, и в ней учатся более 50 тысяч учеников со всего мира, — с гордостью говорит кондитер.

На этом Николай Гагарин не остановился. У него есть собственная кондитерская компания, которая выполняет крупные заказы для звёзд шоу-бизнеса. Его постоянными клиентами являются Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Лера Кудрявцева и многие другие.

На вопрос, полетел бы он в космос, Николай отвечает без сомнений:

— С радостью и удовольствием побывал бы в космосе, несмотря на то что категорически боюсь высоты, — говорит он.

Леонов: «Согласился бы полететь в космос, но, возможно, я уже слишком стар»

Диджей и врач Алексей Леонов, полный тёзка легендарного советского лётчика-космонавта, рассказал нам свою историю. Он работает врачом – анестезиологом-реаниматологом в московской кардиохирургии, где делают операции на сердце. Кроме того, у него есть хобби — это диджеинг и написание музыки. В прошлом году его признали лучшим диджеем России. Также его треки играют на танцплощадках по всему миру. Ну и, конечно, его постоянно сравнивают с космонавтом.

— У меня есть забавная семейная история, которая передаётся из поколения в поколение. Мой отец — военный лётчик. Он был близок к космонавтам, потому что всех космонавтов набирали из военных лётчиков. Когда он ещё служил, ему долго не давали отпуск. Ему нужно было увидеться со своей будущей женой, моей мамой. И он пришёл к начальству и сказал: «Если вы мне не дадите отпуск, я позвоню и пожалуюсь своему дяде в Москву». С намёком на то, что это космонавт Алексей Леонов. Ему тут же дали отпуск, — делится Алексей.









Алексею частенько приходится слышать в некоторых местах, например в МФЦ или поликлинике, не родственник ли он или случайно не космонавт сам. А всех Леоновых, поступающих к ним в отделение, он старается брать себе.

12 апреля наш герой проведёт в Саратове, где будет работать диджеем на вечеринке, посвящённой теме космоса.

— Там будут космические костюмы, серебристые ткани, цвета, присущие космосу, чёрные и тёмно-синие. Тоже подумываю себе какой-то костюм на эту вечеринку. Вообще, часть нашей музыки, которую мы играем на подобных вечеринках, тоже космическая, немножко медитативная, особенно под конец. Полетел бы сам в космос? Конечно, согласился бы, но, возможно, я уже слишком стар для этого, — заключил Алексей Леонов.

Леонов: «Риски меня не пугают»

Ещё один однофамилец Алексея Леонова — Давид Леонов — рассказал, как вместе с родным братом Владимиром прославляет великую фамилию в мире. Братья из Ростовской области профессионально занимаются мотоспортом, участвуют в турнирах в России и за рубежом. Сначала они занимались мотокроссом, сейчас представляют дисциплину эндуро — гонки по бездорожью. С 2010 года Владимир выходит на старты под номером 65 — в честь 1965 года, когда Алексей Леонов вышел в открытый космос. Давид же начал выходить на старты под зеркальным номером 56.

— Честно сказать, фамилия Леонов как-то особо не влияла на нас в детстве: ни плюсов, ни минусов не замечал. Бывает, спрашивают, не родственники ли мы случайно космонавта Леонова. Отвечаем, конечно, что нет. Но я уважаю людей – инженеров, космонавтов, лётчиков. Мне самому это нравится. К сожалению, мне не разрешают летать, — рассказывает Давид.

Алексей и Давид Леоновы летают не по орбитам, а на гоночных трассах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leonov56

Давид один сезон выступал на соревнованиях в шлеме с изображением великого космонавта на ракете «Восход-2».

— Идея со шлемом, честно говоря, у меня родилась достаточно давно. Есть нюанс: под сезон мы можем готовить несколько шлемов, на которых будут логотипы команды или бренда по контракту. Но сзади есть место, куда можно добавить свою фамилию и любой рисунок. Знаете, сам космонавт Леонов рисовал картины. Я нашёл галерею с его работами, выбрал картину — и мне воспроизвели этот рисунок на шлеме. На фоне изображены Земля и корабль «Восход-2» с Леоновым. Грело душу, когда у тебя на затылке — открытый космос и дедушка Алексей Леонов. Это как дань памяти, так как во мне тоже есть частичка космоса. Сейчас шлем лежит у меня с другими на полке, — делится гонщик.

Давид специально поставил на свой шлем картину легендарного тёзки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leonov56

Интересно, что у Давида Леонова есть ещё одно хобби, связанное с космосом. Он с детства увлекается авиамоделизмом и ракетами. Это до сих пор остаётся его небольшим увлечением. До ограничений, связанных с СВО, в свободное время он регулярно ездил на аэродром и запускал свои авиамодели и ракеты с одноразовыми двигателями.

— Если бы мне предложили полететь в космос, конечно, я бы согласился. Это интересный опыт. Риски меня не пугают. Не факт, конечно, что меня отпустит супруга. У меня ещё есть планы. Моя маленькая мечта — купить и научиться летать на планере. Раньше многие профессиональные планеристы становились военными лётчиками, — отметил Давид.

Терешкова: «Влияние космоса ощущаю на себе каждое полнолуние»

В редакции Life.ru, в отделе WOW, работает Елизавета Терешкова. Конечно, мы спросили её, как ей живётся с такой известной фамилией.

— Кажется, с класса с первого или второго я узнала, кто такая Валентина Терешкова. Уже тогда знала, что ношу «говорящую» фамилию. У нас вообще был в этом плане интересный класс, потому что помимо меня, Терешковой, были ещё Тургенев и Некрасов, — рассказывает Елизавета.

Елизавета Терешкова порой специально шутила, что приходится родственницей первой женщине-космонавту. Фото © Личный архив Елизаветы Терешковой

По словам девушки, папа с раннего возраста постоянно указывал ей на статус фамилии. А уже в школьные годы, когда новые преподаватели заводили эту заезженную, на взгляд Елизаветы, шарманку про родство, она иногда подыгрывала и кивала, придумывая небылицы, что да, родственница той самой, даже иногда на экскурсиях, если это был Музей космоса.

— Помню, в детстве не любила появляться в новых компаниях именно из-за того, что практически все сразу сравнивали меня с Валентиной Терешковой. В какой-то степени мне было неприятно, ведь я индивидуальность, а не тень человека, который мне даже не родственник, — поделилась Елизавета.

По словам девушки, обычно шутили именно преподаватели, люди в возрасте. А вот одноклассники никогда не обращали внимания, разве что на уроке, когда в классе проходили тему первой женщины в космосе. Тогда ребята оборачивались и хихикали, как только учитель вслух говорил о заслугах Терешковой.

— Однажды со мной произошёл интересный случай, когда я отдыхала в Санкт-Петербурге. Как говорится, даже бомжи там культурные и начитанные. Вечером я стояла около магазина на улице и ждала друзей. На мне был бомбер с нашивкой НАСА. Подходит ко мне слегка грязный мужчина и, поздоровавшись, спрашивает: «Вижу у вас нашивку с НАСА. Позвольте поинтересоваться, а какое отношение вы имеете к космосу?» Сначала я растерялась, но через секунду смекнула: вот он, мой звёздный шанс. Я улыбнулась и ответила: «Прямое. У меня фамилия — Терешкова», — вспомнила журналистка.

Однако тема космоса Елизавете Терешковой всё же близка:

— Я люблю смотреть ночью на звёздное небо, если нахожусь за городом. Также мне нравится читать научную фантастику о покорении других планет, смотреть документалки на эту тему. Но вот сама полететь никогда не планировала. Хотя прямое влияние космоса (или, скорее, астрологии) ощущаю на себе каждое полнолуние. Магнитные бури — тоже влияние космоса — порой по мне сильно бьют, — отметила девушка.