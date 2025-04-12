Глава Роскосмоса раскрыл подробности затопления МКС
Баканов: Роскосмос вместе с NASA синхронизируют сроки завершения работ на МКС
МКС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel
Россия и США согласовали график совместных действий по завершению эксплуатации МКС и её последующему затоплению. Об этом журналистам заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«На Байконуре был Кеннет Бауэрсокс, заместитель руководителя NASA, и мы договорились, что все сроки синхронизируем», — сказал он.
По мнению главы Роскосмоса, прекращение сотрудничества в рамках программы МКС, где работают совместные экипажи, было бы «некорректным». Он также планирует встретиться с Джаредом Айзекманом, претендующим на пост главы NASA, как только тот будет утверждён в должности.
Напомним, что Международная космическая станция функционирует с ноября 1998 года. В марте 2025-го она совершила 150-тысячный виток вокруг Земли. Впрочем, ресурс МКС уже подходит к концу, заявил ранее американский миллиардер Илон Маск.