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12 апреля, 12:05

Глава Роскосмоса раскрыл подробности затопления МКС

Баканов: Роскосмос вместе с NASA синхронизируют сроки завершения работ на МКС

МКС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

МКС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Россия и США согласовали график совместных действий по завершению эксплуатации МКС и её последующему затоплению. Об этом журналистам заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«На Байконуре был Кеннет Бауэрсокс, заместитель руководителя NASA, и мы договорились, что все сроки синхронизируем», — сказал он.

По мнению главы Роскосмоса, прекращение сотрудничества в рамках программы МКС, где работают совместные экипажи, было бы «некорректным». Он также планирует встретиться с Джаредом Айзекманом, претендующим на пост главы NASA, как только тот будет утверждён в должности.

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Напомним, что Международная космическая станция функционирует с ноября 1998 года. В марте 2025-го она совершила 150-тысячный виток вокруг Земли. Впрочем, ресурс МКС уже подходит к концу, заявил ранее американский миллиардер Илон Маск.

Мария Любицкая
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