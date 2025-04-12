Глава Роскосмоса раскрыл подробности затопления МКС

Россия и США согласовали график совместных действий по завершению эксплуатации МКС и её последующему затоплению. Об этом журналистам заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«На Байконуре был Кеннет Бауэрсокс, заместитель руководителя NASA, и мы договорились, что все сроки синхронизируем», — сказал он.

По мнению главы Роскосмоса, прекращение сотрудничества в рамках программы МКС, где работают совместные экипажи, было бы «некорректным». Он также планирует встретиться с Джаредом Айзекманом, претендующим на пост главы NASA, как только тот будет утверждён в должности.