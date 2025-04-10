Последний путь станции: Когда МКС упадёт на Землю и куда теперь летать космонавтам Life.ru разбирался, как скоро человечеству предстоит попрощаться с целой эпохой в исследовании космоса. 9 апреля, 21:35 Международная космическая станция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 3Dsculptor

Схема и сроки затопления Международной космической станции предстоит определить в ближайшие месяцы, заявил космонавт, заместитель генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв. Ранее о начале разработки плана её сведения с орбиты сообщил заместитель главы NASA Кен Бауэрсокс.

— Обсуждение продолжается. Кто как будет принимать участие, решим потом. Результат будет через несколько месяцев. Разные варианты обсуждаются, — прокомментировал Life.ru Сергей Крикалёв.

О возможном алгоритме действий во время предстоящего прощания с МКС говорится в официальном отчёте NASA, опубликованном в сентябре 2024 года. По данным космического агентства, изначально предполагалось сведение станции с орбиты с помощью трёх российских космических грузовиков «Прогресс», но позже американская сторона приняла решение обзавестись собственным кораблём, предназначенным именно для этой трудной работы, — так называемым кораблём сведения (deorbit vehicle). Создать его поручено компании SpaceX. По контракту Правительство США должно выделить на его конструирование 843 миллиона долларов.

Стоит объяснить, почему для затопления станции подходит далеко не любой космический корабль: важнейший вопрос — достаточные запасы топлива для необходимых в процессе снижения многочисленных двигательных импульсов. На сегодняшний день такими запасами обладает только «Прогресс». Для остальных кораблей при конструировании по большей части предусматривается только запас топлива на старт, возвращение на Землю и сравнительно небольшие манипуляции в космосе. Меж тем для того, чтобы «толкать» 430-тонную космическую станцию в нужных направлениях, требуются несравненно большие усилия.

Можно предполагать, что американским кораблём сведения станет модифицированный вариант пилотируемого корабля Crew Dragon: в нём предусмотрены большие запасы топлива для системы аварийного спасения экипажа. В любом случае в прошлогоднем документе NASA сказано, что обновлённый план сведения МКС с орбиты предусматривает использование одного американского корабля и двух российских. Затраты США на создание альтернативы «Прогрессу» неоправданны, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

— Для меня это выглядит, так скажем, странновато. Даже если использовать четыре или пять «Прогрессов», это всё равно получается дешевле, чем с использованием корабля Маска, — заверил эксперт в сфере космонавтики.

Предварительный план затопления МКС, изложенный агентством NASA в 2024 году. Фото © nasa

По данным NASA, постепенное снижение станции намечено начать либо уже в 2028-м, либо в 2029 году. В любом случае к 2031 году она должна опуститься на высоту 280 километров, которая считается точкой невозврата. После этого необходимо будет сделать завершающие двигательные манёвры для того, чтобы Международная космическая станция вошла в плотные слои атмосферы и её обгоревшие модули благополучно опустились в глубины Тихого океана — на космическое кладбище в окрестностях самой удалённой от людей так называемой Точки Немо, где покоятся в том числе останки станции «Мир».

Весь процесс затопления тщательно рассчитывается баллистиками для того, чтобы МКС попала в итоге именно туда. Натан Эйсмонт напомнил, что в сведении станции «Мир» участвовали лучшие специалисты и с российской, и с американской стороны, и тем не менее полной точности добиться не удалось.

— Промахнулись больше чем на тысячу километров. Это очень много. Так что это задача объективно трудная, потому что здесь влияют финальные воздействия атмосферы. Чтобы это влияние уменьшить, желателен более крутой вход (падение в плотные слои атмосферы под большим углом. — Прим. Life.ru). Более крутой — значит, больше импульс на завершающем этапе, — объясняет доктор физико-математических наук.

Кладбище космических кораблей в Точке Немо на дне Тихого океана. Фото © kulturologia

Эксперт добавил, что считает более целесообразным вообще не затапливать МКС, а, наоборот, поднять её на более высокую орбиту, на которой станция могла бы оставаться очень долго и требовать минимальных усилий по поддержанию этой орбиты. По словам Натана Эйсмонта, такие планы есть сейчас в отношении летающего в 500 километрах над Землёй знаменитого космического телескопа «Хаббл»: его хотят разместить на две сотни километров выше и таким образом сохранить как память о целой эпохе прорывных космических исследований.

— МКС сейчас расположена на высоте 420 километров. Если вы поднимаете её на 600, то её там можно очень долго сохранять, десятилетия вам гарантированы. Можно же предложить способы дальнейшего использования МКС. Давайте используем МКС как музей, с неким таким не очень обременительным обслуживанием время от времени, — рассуждает специалист ИКИ РАН.

Отдельный вопрос: означает ли предстоящее затопление МКС паузу в российской пилотируемой космической программе, то есть перерыв, во время которого летать космонавтам будет некуда?

— Нет, не означает. Мы делаем всё, чтобы паузы не было, — подчеркнул замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалёв.

Сейчас идёт работа над созданием новой российской орбитальной станции РОС. Для неё выбрали совершенно другую орбиту — так называемую полярную, с наклонением в 97–98 градусов по отношению к земному экватору. Благодаря этому станция, в отличие от МКС, будет облетать всю территорию России. Напомним, наклонение орбиты МКС составляет 51,6 градуса.

Первый модуль РОС планируют запустить уже в 2027 году. В 2028-м за ним должны последовать ещё два. Таким образом, к началу 2030-х годов уже должна быть развёрнута базовая конструкция.

— Я лично не очень уверен, что эти сроки будут выполнены. Это моё личное мнение. То есть заметная пауза будет. Пять лет уж точно, а может быть, и больше. Наверняка больше, — заключил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

Авторы Адель Романенкова