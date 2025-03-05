Политики момент. Из-за баталий Байдена и Трампа в космосе зависли астронавты Starliner Оказавшийся в центре скандала экипаж корабля Starliner с июня 2024 года никак не может вернуться на Землю: сначала по техническим причинам, а теперь, со слов Илона Маска, ещё и по политическим. 4 марта, 21:27 Илон Маск заявил, что политическое противостояние в США помешало вернуть на Землю «застрявших» астронавтов Starliner. Обложка © TACC / ZUMA

Политика действительно могла помешать астронавтам неисправного корабля Starliner вернуться на Землю раньше, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Напомним, ранее о политических причинах задержки с посадкой астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс заявил глава SpaceX Илон Маск. По его словам, он предлагал администрации бывшего президента США Джо Байдена вариант их возвращения ещё во время президентской кампании, но тогдашнее руководство отвергло эту идею. Маск объясняет это тем, что открыто поддерживает Дональда Трампа, а команда Байдена не хотела, чтобы сторонники его оппонента «выглядели хорошо».

Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Фото © ТАСС / ABACA

— То, что учитывались политические последствия возвращения или отсрочки возвращения астронавтов, — это безусловно. Вообще работа МКС заметно влияет на политическую обстановку на земле, и команда, в которую входит Маск, конечно, понимала важность политической роли всех этих переносов, — заверил доктор физико-математических наук.

Натан Эйсмонт отметил, что известны и другие случаи влияния политической обстановки на космонавтику: в мае 1990 года космонавт Сергей Крикалёв отправился на станцию «Мир» из СССР, но из-за распада страны и политической нестабильности задержался в космосе на несколько месяцев и приземлился в марте 1991 года в Российской Федерации.

Напомним, двое опытных астронавтов — Барри (Бутч) Уилмор и Сунита Уильямс — оказались в центре скандала в июне 2024 года, когда отправились к МКС в новом космическом корабле Starliner от компании Boeing. Ещё до пуска на борту выявили утечку гелия — газа, который используется в топливной системе для создания нужного давления и подачи с его помощью компонентов топлива в камеру сгорания.

Проблему сочли незначительной, но уже во время полёта таких утечек обнаружилось ещё несколько, а в довершение всего перед самой стыковкой бортовой компьютер решил отключить несколько двигателей маневрирования. Вскоре все, кроме одного, снова включились, стыковка прошла благополучно, астронавты перешли на станцию, но их запланированные восемь дней экспедиции превратились в восемь месяцев.

Возвращение экипажа на Землю в Starliner сочли слишком рискованным, и нужно было решать, на чём теперь везти домой Бутча и Суниту. Было предложение оборудовать дополнительные посадочные места в уже пристыкованном в тот момент корабле Crew Dragon от SpaceX, но от этой идеи отказались: в таком случае астронавтам пришлось бы лететь не в «родном» скафандре, а это означает невозможность подключения к бортовой системе жизнеобеспечения.

В итоге решили, что следующий экипаж Crew Dragon, то есть Crew-9, должен отправиться на орбиту в неполном составе, чтобы «уступить места» Бутчу и Суните. Изначально в этот экипаж назначили астронавтов Стефани Уилсон, Ника Хейга, Зену Кардман и российского космонавта Александра Горбунова. Полетели Хейг и Горбунов. Они пристыковались 29 сентября 2024 года, а сейчас вместе с «застрявшими» на орбите ожидают спуска на Землю, он намечен на 19–20 марта 2025 года.

Фото © ТАСС / ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Полёт Бутча и Суниты был первым пилотируемым полётом Starliner и, похоже, последним: в октябре 2024 года стало известно, что Boeing намерена полностью отказаться от космической деятельности. Стоит отметить, что на строительство злополучного корабля NASA потратило гораздо больше денег, чем на Crew Dragon: контракт с Boeing был заключён на сумму 4,2 миллиарда долларов, а со SpaceX — на 2,6.

— Boeing — любимое дитя Правительства Соединённых Штатов. Так бывает. Был некий конкурс в самом начале, где участвовал Маск, и, в общем, его выкинули. Были явные предпочтения в пользу Boeing, хотя Boeing много чем негативным прославился. А Маска многие считали авантюристом, потому что он нарушал все сложившиеся представления и нормы, — объяснил Натан Эйсмонт.

Добавим, что оба астронавта Starliner в прошлом летали на американских шаттлах и российских «Союзах», а поскольку теперь им предстоит возвращаться на Землю в Crew Dragon, у них складывается поистине богатейший опыт полётов на четырёх разных космических кораблях.

Авторы Адель Романенкова