Маск рулит. Астрономы не ожидали такого от астероида Астроном-любитель увидел на снимках телескопов летящий к Земле объект и сообщил в соответствующие службы, которые записали находку как астероид 2018 CN41, но вскоре отменили «открытие», потому что это не астероид. 1 февраля, 21:27 Астрономы приняли за астероид объект искусственного происхождения. Обложка © Wikipedia / SpaceX

Это телескопы обсерватории Pan-STARRS, она стоит на вершине гавайского вулкана Халеакала. Выше облаков. Именно она нашла прославленный Оумуамуа. Астрономы называют её «патрульной»: её главная задача — обозревать космическое пространство на предмет астероидов.

Обсерватория Pan-STARRS. Фото © Wikipedia / Forest & Kim Starr

Её данными могут пользоваться не только научные организации, снимки и вообще вся собираемая информация доступна любителям, то есть, в принципе, всем тем, кто готов тратить долгие часы на обработку совершенно огромных массивов астрономических данных в надежде отыскать в этом «стоге» драгоценную «иголку» — новый, неизвестный науке объект в космосе.

К счастью, в наши дни в этом помогает компьютер и основная работа проделывается автоматически, только эту работу надо как следует организовать, что тоже требует искреннего энтузиазма. Один такой энтузиаст из Турции, который публично себя обозначил как G, самостоятельно собрал нужное программное обеспечение и недавно с его помощью обработал множество данных не только Pan-STARRS, но и ещё нескольких обсерваторий.

В итоге он обнаружил нечто новое — объект, траектория которого не совпадает с траекторией какого-либо известного астероида. В тот момент объект был ближе Луны — на расстоянии около 240 тысяч километров. Напомним, от Земли до Луны — в среднем 384 тысячи километров. Это автоматически означает, что астероид надо классифицировать как околоземный. «Джи» впоследствии признался, что пришёл в восторг и немедленно обратился в американский Центр малых планет Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Вскоре, а именно 2 января 2025 года, вышло официальное объявление об открытии нового астероида 2018 CN41. Но уже 17 часов спустя за ним последовало объявление о «закрытии»: выяснилось, что за астероид приняли знаменитый техногенный объект — ту самую машину Илона Маска, которую он запустил в космос в 2018 году на ракете Falcon Heavy.

Tesla Roadster в космосе. Фото © Wikipedia / SpaceX

Известный астроном, первооткрыватель нескольких комет и астероидов Леонид Еленин рассказал, что на самом деле это далеко не первый подобный случай: например, в 2007 году за астероид приняли космический аппарат Rosetta, который в тот момент летел к знаменитой комете Чурюмова – Герасименко. Та же история была с зондом BepiColombo во время его полёта к Меркурию, а ещё с космической обсерваторией «Спектр-РГ» — той самой, которая составила беспрецедентный рентгеновский обзор неба.

— Часто мы так «открываем» какой-то космический мусор, оставшийся от межпланетных миссий, лунных миссий, разгонные блоки, которые остались на орбите. К сожалению, пока ни один телескоп не позволяет увидеть физическую форму наблюдаемого объекта. Для нас и машина, запущенная в космос, и камень такого же размера на снимках будут выглядеть одинаково, — объяснил Леонид Еленин Life.ru.

Впрочем, по словам астронома, при дальнейшем изучении отличить астероид или комету от техногенного объекта в космосе можно с помощью тщательного анализа того, как этот объект отражает свет, — так называемого спектрального анализа.

— На графиках сразу видно, когда мы получаем измерения, мы видим, что у астероида кривая блеска более сглаженная, более плавная, а у объектов искусственного происхождения она более «шумная», как бы «зазубренная», — поведал учёный.

Напомним, автомобиль Tesla Roadster запустили в космос в 2018 году на ракете Falcon Heavy во время её первого испытательного полёта. По мнению многих экспертов, со стороны главы Tesla и SpaceX Илона Маска это был блестящий ход: в случае неуспеха испытаний потеря была бы не катастрофическая, а в случае успеха (что астрономы и наблюдают) это и яркая демонстрация технологий, и — просто красиво.

Машина с манекеном астронавта в качестве водителя закреплена на второй ступени ракеты, это сделано для удобства отслеживания: машина сама по себе невелика и достаточно тёмная (краска уже давно сошла от радиации), а вот большая светлая ракетная ступень, которая к тому же непременно будет вращаться и поэтому блестеть, — совсем другое дело.

Летает Tesla Roadster по довольно вытянутой орбите вокруг Солнца, полный оборот совершает примерно за полтора года. Стать спутником Марса, по словам астрономов, она не может даже при близком подлёте к Красной планете, потому что для этого она должна проделать специальные манипуляции с помощью ракетных двигателей, а их на борту нет, да и не было у миссии такой задачи. Так что машина курсирует теперь между Землёй и Марсом, в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты (так называемом перигелии) оказывается примерно на уровне Земли, а в самой дальней (в афелии) улетает за орбиту Красной планеты.

Анимация орбиты Tesla Roadster (выделена розовым цветом). Фото © Wikipedia / Phoenix7777

— Эта орбита будет, естественно, немного меняться, но на протяжении тысяч лет она будет оставаться примерно такой же. По сути, эта машина будет теперь там вечно летать, — заверил астроном.

Авторы Адель Романенкова