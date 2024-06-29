"Прогресс" неумолим: Как NASA и Илон Маск хотят затопить МКС без помощи России Компании SpaceX поступило задание построить корабль, который должен стать альтернативой незаменимому на сегодняшний день космическому грузовику "Прогресс". 28 июня, 21:33 Компании SpaceX поступило задание построить корабль, который должен стать альтернативой "Прогрессу". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel, Wangkun Jia, Frederic Legrand - COMEO

Хоть и верится с трудом, но, видимо, рано или поздно этот грустный момент прощания с Международной космической станцией всё равно наступит, хотя и космонавты, и учёные говорят, что в целом это такой конструктор, который можно сколько угодно долго обновлять модуль за модулем и таким образом продлевать станции жизнь. Но на сегодняшний день общая ситуация такова, что идут размышления и переговоры о сроках и способах безопасного затопления 430-тонного космического дома, который кружит вокруг Земли вот уже четверть века (первый модуль был запущен в 1998 году).

Международная космическая станция. Фото © ТАСС / AP

По поводу сроков полезный совет дают гелиофизики — исследователи Солнца. Дело в том, что солнечная активность очень даже ощущается на МКС и отражается на её повседневной жизни: на высоте полёта станции (400 с небольшим километров) ещё есть, хоть и очень разреженная, атмосфера, и станция во время полёта "трётся" о неё, и частицы воздуха тормозят МКС и заставляют её всё время снижаться. Поэтому станцию нужно регулярно "приподнимать". И делается это с помощью двигателей пристыкованных к МКС российских грузовых кораблей "Прогресс", на которых космонавтам привозят всё, что им нужно, и потом увозят всё, что не нужно. Как делается так называемая коррекция орбиты: включаются нужные двигатели, они дают импульс в нужном направлении, и таким образом станция ускоряется и приподнимается.

Работа двигателей космического корабля "Прогресс" во время коррекции орбиты МКС. Видео © Youtube / Roscosmos Media

Так вот, во время пиковой активности Солнца его заряженные частицы усугубляют это "трение" станции об атмосферу, она снижается гораздо стремительнее, и "приподнимать" её приходится во много раз чаще. Но, с другой стороны, это интересная мысль с точки зрения предстоящего затопления станции: если затапливать во время солнечного максимума, то светило будет помогать, это можно будет проделать меньшими усилиями. Значит, поскольку нынешний солнечный максимум, собственно, начинается уже сейчас, то есть выпадает на 2024–2025 годы, то желательно и целесообразно (раз уж без этого никак нельзя) подождать 11 лет солнечного цикла и затапливать году в 2036-м. Таким образом, можно надеяться, что космическое руководство имеет об этом понимание и 11 лет в запасе есть.

Влияние солнечной активности на орбиту МКС. Фото © Roscosmos.ru

Что значит затопить станцию: разделить этот конструктор на части и модуль за модулем толкать вниз, в плотные слои атмосферы. Там всё это будет гореть, но поскольку модули весьма крупные и тяжеловесные, то целиком они не сгорят, поэтому нельзя, чтобы всё это падало неизвестно куда. На Россию упасть не может в любом случае, потому что станция летает над более низкими широтами. А вот "на крышу дома твоего" где-нибудь во Флориде в случае неконтролируемого падения — не исключено. Поэтому необходимо именно контролируемое, управляемое, целенаправленное сведение в самое безопасное для людей место на Земле — в Точку Немо посреди Тихого океана, где исторически сложилось целое кладбище космических кораблей.

А теперь важнейший вопрос: чем сводить будем? На сегодняшний день есть только один вариант — корабль "Прогресс". Почему? Как объяснили в РКК "Энергия", тут дело даже не в мощности двигателей. К примеру, не так давно по этому вопросу тестировали грузовик Cygnus, у него двигатели слабее, чем у "Прогресса", но если их включать на более долгое время, то получишь нужный импульс. И весь вопрос в том, чтобы на всё это хватило топлива. Нужен корабль, в который можно погрузить топливо не только на старт и спуск плюс какой-то небольшой запас, но и на все эти трудоёмкие манипуляции в космосе. Такие запасы предусмотрены сейчас только на "Прогрессе". Более того, система дозаправки на станции тоже сделана именно для "Прогресса".

Вот в такой в целом ситуации сейчас себя ощущает NASA. В 2022 году глава NASA Билл Нельсон вслух высказывал уверенность, что затопление МКС благополучно произойдёт с помощью "Прогрессов". Но в том же самом 2022 году было опубликовано воззвание NASA всем, кто может предложить свои способы затопления Международной космической станции. Очевидно, стоит задача подстраховаться.

И наконец NASA, кажется, выбрало того, кому можно довериться в этом деле, — Илона Маска, который подарил Соединённым Штатам собственный космический транспорт (корабль Crew Dragon) и желанное избавление от монополии "Союзов". Теперь, выходит, требуется преодолеть безальтернативность "Прогрессов". И ради такого счастья NASA достаёт из собственного бюджета 843 миллиона долларов США и протягивает их миллиардеру, а тот в ответ торжественно обещает предоставить Deorbit Vehicle — корабль для сведения станции с орбиты.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Фото © ТАСС / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Что любопытно: когда NASA заключало с ним же (то есть с его компанией SpaceX) контракт на строительство Crew Dragon, то изначальная цена вопроса составляла 1,6 миллиарда долларов, а по факту сумма превысила 2 миллиарда. То есть на Deorbit Vehicle потребовалась примерно половина или даже треть тех денег, на которые построили пилотируемый космический корабль.

Но ещё более интересно, что на самом деле в теории Crew Dragon можно рассматривать как соперника "Прогрессу": поскольку он создан для доставки экипажей, в нём есть система аварийного спасения, а это означает дополнительные две тонны топлива для двигателей этой системы — SuperDraco. Проблема в том, что не очень понятно, как можно было бы это топливо в космосе использовать: двигатели SuperDraco могут работать в Crew Dragon только в случае аварии вскоре после старта, и к тому же для манёвров на орбите они слишком мощны, эти манёвры весьма ювелирные, поэтому топливо нужно для предназначенных для этого малых двигателей маневрирования.

Это означает два варианта: либо 800 с лишним миллионов долларов NASA предстоит потратить на создание способа обхода этой проблемы, либо эта проблема неразрешима — и на 800 миллионов решили строить новый корабль с нуля.

Авторы Адель Романенкова