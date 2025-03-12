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11 марта, 22:28

МКС совершила 150-тысячный виток вокруг Земли в точке над Индонезией

Международная космическая станция (МКС) днём 11 марта отметила особую дату — завершила свой 150-тысячный виток по орбите Земли. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«МКС сделала юбилейный виток вокруг нашей планеты. Время его прохождения составило с 13:32 до 15:05 по московскому времени. Станция пролетела от острова Суматра (Индонезия) до Индийского океана»,отметили в госкорпорации.

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За 26 с половиной лет, начиная с момента вывода первого модуля «Заря» 20 ноября 1998 года, МКС пролетела уже 6,4 миллиарда километров. Это расстояние в 30 раз превышает среднее расстояние от Земли до Марса. В четыре раза больше расстояния до Сатурна и почти равно удалению от Солнца до орбиты Плутона.

Каждые сутки МКС, которая находится на орбите на высоте более 400 км, делает около 16 оборотов вокруг Земли.

Ранее космонавт Иван Вагнер с бота МКС записал завораживающее видео парада планет. Люди могли наблюдать его с Земли 28 февраля.

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roscosmos.ru

Лия Мурадьян
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