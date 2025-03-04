Завораживающее видео парада планет снял космонавт с борта МКС
Космонавт Вагнер поделился видео парада планет с борта МКС
Космонавт Иван Вагнер записал завораживающее видео с борта МКС. Ему удалось запечатлеть космическое явление, которого многие с нетерпением ждут, — парад планет. Кадры космонавт опубликовал на своей странице ВКонтакте.
Парад планет с МКС. Видео © VK / Иван Вагнер
Люди могли наблюдать парад планет с Земли 28 февраля. Правда, увидеть Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн, которые выстроились в одну линию, было непросто. А вот с борта МКС парад планет выглядел довольно чётко и ясно.
Также в этом году парад планет совпал с мистическим новолунием. Это позволило облегчить наблюдение, поскольку Луна не создавала ненужных световых помех.
VK / Иван Вагнер