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3 марта, 12:21

Россиян предупредили о приближающихся магнитных бурях

РАН: На Землю в ночь с 4 на 5 марта обрушатся магнитные бури

В ночь с 4 на 5 марта на Землю обрушатся магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Там уточнили, что предварительно, к Земле приблизится плазменное облако класса G1-G2 примерно в 19:00 по московскому времени. Магнитные бури будут бушевать примерно 6-9 часов. Их влияние станет заметным примерно в 20:00-21:00 по Москве. Возмущения магнитосферы продержатся вплоть до 5 марта.

На сайте лаборатории уточнили, что россияне могут стать очевидцами северных сияний в различных точках страны.

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Shutterstock / FOTODOM / muratart

Мария Любицкая
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