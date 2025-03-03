Россиян предупредили о приближающихся магнитных бурях

В ночь с 4 на 5 марта на Землю обрушатся магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Там уточнили, что предварительно, к Земле приблизится плазменное облако класса G1-G2 примерно в 19:00 по московскому времени. Магнитные бури будут бушевать примерно 6-9 часов. Их влияние станет заметным примерно в 20:00-21:00 по Москве. Возмущения магнитосферы продержатся вплоть до 5 марта.