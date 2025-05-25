Учёные зафиксировали на Солнце вспышку высочайшего класса X

В воскресенье на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса X, о чём сообщили в Институте прикладной геофизики им. Фёдорова.

Согласно данным института, 25 мая в 4:52 утра по Москве в группе пятен под номером 4098 была зафиксирована мощная вспышка X1.1. Она длилась 17 минут и произошла в рентгеновском диапазоне. За несколько часов до этого, 24 мая в 23:23, была зарегистрирована вспышка класса M2.2. Она была менее интенсивной и продолжалась 26 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на категории A, B, C, M и X, где X — самые мощные. Именно они способны вызывать значительные геомагнитные возмущения.

Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами плазмы. Достигая Земли, они вызывают магнитные бури, которые могут привести к головным болям и другим проблемам со здоровьем у людей. В зону риска особенно попадают те, у кого есть проблемы с сосудами.