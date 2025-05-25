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25 мая, 06:09

Учёные зафиксировали на Солнце вспышку высочайшего класса X

ИПГ: На Солнце 25 мая произошла мощная вспышка

Солнце. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Солнце. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В воскресенье на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса X, о чём сообщили в Институте прикладной геофизики им. Фёдорова.

Согласно данным института, 25 мая в 4:52 утра по Москве в группе пятен под номером 4098 была зафиксирована мощная вспышка X1.1. Она длилась 17 минут и произошла в рентгеновском диапазоне. За несколько часов до этого, 24 мая в 23:23, была зарегистрирована вспышка класса M2.2. Она была менее интенсивной и продолжалась 26 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на категории A, B, C, M и X, где X — самые мощные. Именно они способны вызывать значительные геомагнитные возмущения.

Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами плазмы. Достигая Земли, они вызывают магнитные бури, которые могут привести к головным болям и другим проблемам со здоровьем у людей. В зону риска особенно попадают те, у кого есть проблемы с сосудами.

На Землю надвигается магнитная буря после рекордной вспышки на Солнце. Ждёт ли нас конец света?
На Землю надвигается магнитная буря после рекордной вспышки на Солнце. Ждёт ли нас конец света?

Ранее врач рассказала о влиянии магнитных бурь на самочувствие. По её словам, многие люди испытывают скачки давления — оно может быть как очень высоким, так и низким. Рекомендуется строго соблюдать назначения медиков, принимать все назначенные препараты и питаться здоровой, легкоусвояемой пищей.

Алиса Хуссаин
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