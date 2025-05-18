Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 11:01

Боль, слабость, давление: Врач рассказала, кто больше всего пострадает от магнитных бурь

Терапевт Лапа: Влияние магнитных бурь ощутят люди с сосудистыми заболеваниями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Врач-терапевт Людмила Лапа отмечает, что электромагнитные волны, доходящие до Земли, могут представлять угрозу для здоровья. По её словам, магнитные бури особенно тяжело переносят люди, страдающие от проблем с сосудами.
Специалист отметила, что научные данные свидетельствуют о чувствительности организма к электромагнитным полям, даже низкой интенсивности. Особенно это касается людей с проблемами сосудов, а также перенёсших инсульт или инфаркт.

«В основном что чувствуют люди — это головные боли, слабость. Я знаю несколько человек прямо жаловались, что давление в начале подскочило до 180, потом опустилось ниже 90, то есть спазмы сосудов налицо. И, естественно, слабость после того, как такой криз посетил человека», — сказала медик в беседе с «Газетой.ru».

Она рекомендовала строго следовать назначениям врача, принимать все лекарства и есть здоровую, легкоусвояемую пищу. Эксперт подчеркнула важность предотвращения повторных кризов, соблюдая профилактические меры и назначенное лечение.

Солнечный ветер вверг Землю в затяжную магнитную бурю. Она будет длиться два дня
Солнечный ветер вверг Землю в затяжную магнитную бурю. Она будет длиться два дня

Life.ru ранее представил календарь магнитных бурь на май 2025 года. Сила возмущений будет колебаться от умеренной до высокой. Магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии людей и работе электроники. Магнитное поле будет нестабильным 18, 19, 20 и 21 мая.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar