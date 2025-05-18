Боль, слабость, давление: Врач рассказала, кто больше всего пострадает от магнитных бурь
Терапевт Лапа: Влияние магнитных бурь ощутят люди с сосудистыми заболеваниями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
Врач-терапевт Людмила Лапа отмечает, что электромагнитные волны, доходящие до Земли, могут представлять угрозу для здоровья. По её словам, магнитные бури особенно тяжело переносят люди, страдающие от проблем с сосудами.
Специалист отметила, что научные данные свидетельствуют о чувствительности организма к электромагнитным полям, даже низкой интенсивности. Особенно это касается людей с проблемами сосудов, а также перенёсших инсульт или инфаркт.
«В основном что чувствуют люди — это головные боли, слабость. Я знаю несколько человек прямо жаловались, что давление в начале подскочило до 180, потом опустилось ниже 90, то есть спазмы сосудов налицо. И, естественно, слабость после того, как такой криз посетил человека», — сказала медик в беседе с «Газетой.ru».
Она рекомендовала строго следовать назначениям врача, принимать все лекарства и есть здоровую, легкоусвояемую пищу. Эксперт подчеркнула важность предотвращения повторных кризов, соблюдая профилактические меры и назначенное лечение.
Life.ru ранее представил календарь магнитных бурь на май 2025 года. Сила возмущений будет колебаться от умеренной до высокой. Магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии людей и работе электроники. Магнитное поле будет нестабильным 18, 19, 20 и 21 мая.