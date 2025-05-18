Боль, слабость, давление: Врач рассказала, кто больше всего пострадает от магнитных бурь

«В основном что чувствуют люди — это головные боли, слабость. Я знаю несколько человек прямо жаловались, что давление в начале подскочило до 180, потом опустилось ниже 90, то есть спазмы сосудов налицо. И, естественно, слабость после того, как такой криз посетил человека», — сказала медик в беседе с «Газетой.ru».