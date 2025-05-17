Солнечный ветер вверг Землю в затяжную магнитную бурю. Она будет длиться два дня

На Земле 17 мая началась магнитная буря, которая продлится до 19 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус у себя телеграм-канале.

По его словом, на космическую погоду Земли прошлой ночью начал оказывать влияние солнечный ветер, «вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде». После полуночи вызванное им изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли, а после трех часов ночи они усилились до уровня средней магнитной бури класса G2.

Согласно прогнозу, геомагнитное поле будет находиться в слабовозмущенном состоянии с периодическими слабыми магнитными бурями в ближайшие двое суток. Это подтверждают и в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.