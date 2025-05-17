Солнечный ветер вверг Землю в затяжную магнитную бурю. Она будет длиться два дня
Синоптик Леус: Магнитная буря началась на Земле в субботу и продлится до 19 мая
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
На Земле 17 мая началась магнитная буря, которая продлится до 19 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус у себя телеграм-канале.
По его словом, на космическую погоду Земли прошлой ночью начал оказывать влияние солнечный ветер, «вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде». После полуночи вызванное им изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли, а после трех часов ночи они усилились до уровня средней магнитной бури класса G2.
Согласно прогнозу, геомагнитное поле будет находиться в слабовозмущенном состоянии с периодическими слабыми магнитными бурями в ближайшие двое суток. Это подтверждают и в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Заметные изменения в геомагнитной обстановке ожидаются, начиная с субботы и воскресенья, в связи с сильным ростом скорости солнечного ветра. Причиной будет уже непонятно какая по счету с начала года крупная корональная дыра, которая в настоящий момент хорошо видна на снимках Солнца, поступающих с космических телескопов. Еще пару дней назад объект был локализован заметно ниже солнечного экватора, и модели показывали, что поток быстрого солнечного ветра из дыры пройдёт ниже плоскости планет», — рассказали ученые.
Life.ru ранее представил календарь магнитных бурь на май 2025 года. Сила возмущений будет колебаться от умеренной до высокой. Магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии людей и работе электроники. Магнитное поле будет нестабильным 18, 19, 20 и 21 мая.