На Землю надвигается магнитная буря после рекордной вспышки на Солнце. Ждёт ли нас конец света?

Внимание, метеозависимые! Вчера, 14 мая, была зафиксирована мощнейшая за 2025 год вспышка на Солнце. Взрыв уровня X2.7 спровоцировал надвигающуюся магнитную бурю. Окажется ли она такой же рекордно сильной, как и причина её появления? Учёные предупреждают: в ближайшие выходные нас может ожидать резкое ухудшение самочувствия, связанное с воздействием геомагнитных колебаний. Можно ли защититься от магнитной бури и как сохранить здоровье метеочувствительным, читайте далее.

Что такое магнитная буря и как она появляется

Что такое магнитная буря и из-за чего она появляется. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Магнитная буря — это мощные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за солнечной активности. Всё начинается с вспышки на Солнце, во время которой в космос выбрасывается огромное количество заряженных частиц — солнечного ветра. Через три дня этот поток достигает Земли и сталкивается с её магнитным полем. Под воздействием солнечной плазмы магнитное поле нашей планеты начинает колебаться — так и возникает магнитная буря.

Магнитная буря 16, 17 и 18 мая: какой силы будет шторм

Магнитная буря 16, 17 и 18 мая: когда начнётся, какой силы будет? Фото © Time in.ru

Надвигающаяся 16 мая магнитная буря рискует омрачить долгожданные выходные для метеочувствительных людей. Вместо весёлого отдыха можно получить целый букет неприятных симптомов — от изматывающей головной боли до скачков давления и проблем со сном. В такие дни даже простые домашние дела могут даваться с трудом, не говоря уже о прогулках или активностях на свежем воздухе.

Хотя первые дни магнитной бури, 16–17 мая, прогнозируются как умеренные (уровень возмущений Kp 4), расслабляться не стоит — уже 18 мая геошторм усилится до уровня Kp 5. Это значит, что в воскресенье самочувствие может ухудшиться даже у тех, кто обычно не замечает геомагнитных колебаний. Особенно внимательными стоит быть людям с хроническими заболеваниями и тем, кто быстро устаёт. Лучше заранее подготовить лекарства и по возможности скорректировать планы, чтобы не провести выходные в борьбе с недомоганием.

Чем опасны магнитные бури и кто в зоне риска испытать недомогание

Какие группы людей в зоне риска почувствовать себя плохо во время магнитной бури 18 мая. Инфографика © Life.ru

Такие бури могут влиять на технику, вызывая помехи в радиосвязи и сбои в работе спутников, а у некоторых людей — провоцировать головные боли и ухудшение самочувствия. Зато они же создают красивое природное явление — полярные сияния. Обычно магнитные бури длятся от нескольких часов до пары дней, а их сила зависит от мощности солнечной вспышки.

Особенно уязвимы к влиянию магнитных бурь чувствительные люди, а также те, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы. Уже в ближайшие выходные, 17 и 18 мая 2025 года, прогнозируется резкое обострение неприятных симптомов — головные боли, слабость, повышенная раздражительность, проблемы с концентрацией и даже нарушения сна. Для многих это время станет настоящим испытанием, потребует внимания к своему здоровью и минимизации стрессовых факторов. Важно заранее подготовиться к магнитной буре, чтобы снизить негативное влияние природного явления и сохранить своё самочувствие в этот непростой период.

Как сохранить здоровье во время магнитной бури

Советы врачей, как защититься от негативных последствий магнитной бури 16–18 мая 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Monika Wisniewska

Магнитная буря 16, 17 и особенно 18 мая может негативно сказаться на самочувствии многих людей. Чтобы минимизировать неприятные последствия, воспользуйтесь следующими лайфхаками: Не переутомляйтесь. Избегайте физических и умственных перегрузок.

Избегайте физических и умственных перегрузок. Не злоупотребляйте алкоголем и кофе. Эти напитки могут усилить негативное влияние магнитной бури.

Эти напитки могут усилить негативное влияние магнитной бури. Не принимайте важных решений. В период магнитных бурь снижается концентрация внимания и способность к принятию решений. Отложите важные дела на более спокойное время.

В период магнитных бурь снижается концентрация внимания и способность к принятию решений. Отложите важные дела на более спокойное время. Не планируйте сложные мероприятия. Избегайте важных встреч, переговоров и других мероприятий, требующих максимальной концентрации внимания и энергии.

Избегайте важных встреч, переговоров и других мероприятий, требующих максимальной концентрации внимания и энергии. Не игнорируйте сигналы организма. Если чувствуете недомогание, не пытайтесь перебороть его силой воли. Отдыхайте и прислушивайтесь к своему телу.