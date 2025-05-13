Сильные заморозки в мае ударят уже сегодня ночью. Какая погода будет в Москве и в регионах

В ближайшую ночь жители Москвы и многих регионов России окажутся под воздействием резкого похолодания: синоптики предупреждают о заморозках до -5 градусов. Многие задаются вопросом: будут ли заморозки в мае в этом году? Ответ, к сожалению, неутешительный: несмотря на наступление поздней весны, природа готовит серьёзные испытания. Заморозки в мае 2025 года могут стать настоящим испытанием для дачников, садоводов и всех, кто планирует посадки или рассчитывает на тёплую погоду. Низкие температуры ночью способны повредить нежные молодые растения, замедлить рост сельскохозяйственных культур и вызвать неудобства для проживания в некоторых районах. Важно заранее знать о возможных заморозках в мае, чтобы принять меры и защитить себя и свои посадки от неожиданного стресса, который преподнесёт нам эта переменчивая погода. Поговорим подробнее о том, как подготовиться к этим холодным ночам и что ждать от природы в ближайшие дни.

Заморозки в мае: В каких регионах температура опустится ниже нуля

По каким регионам России заморозки в мае ударят сильнее всего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Danee Terno

В ближайшие ночи, в частности 13 и 14 мая 2025 года, в разных регионах России снова ожидаются сильные похолодания с заморозками. По данным ТАСС и заявлению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температуры могут опускаться до 0...-5 градусов. Заморозки в мае касаются таких регионов, как Сибирский, Центральный, Южный, Уральский и Северо-Западный федеральные округа.

Как заморозки влияют на урожай

Будут ли заморозки в мае: прогноз погоды на ночи 13 и 14 мая 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / woff

Такие заморозки в середине мая — явление достаточно редкое, но крайне опасное, особенно для сельского хозяйства и приусадебных участков. Местные жители должны быть готовы к резкому снижению температуры в ночное время, поскольку это может повредить молодую зелень, цветущие растения и даже повлиять на общее самочувствие. Вильфанд отметил, что заморозки в мае вызваны прохождением холодных атмосферных фронтов и ситуация требует повышенного внимания, особенно в ночное время, когда минимальные температуры достигают абсолютного пика. Таким образом, ночи 13 и 14 мая 2025 года могут стать серьёзным испытанием для тех, кто уже рассчитывал на более тёплую весеннюю погоду.

Какая ожидается погода на неделе 12–18 мая в Москве и в Сантк-Петербурге

Заморозки в мае: на сколько опустится температура в Москве и Санкт-Петербурге. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Bubnov

Роман Вильфанд также подчеркнул, что заморозки до -2…-5 градусов ожидаются в таких областях, как Московская, Смоленская, Тверская, Воронежская, Белгородская, Рязанская, Нижегородская, Кировская и Свердловская. Причём похолодание охватит даже южные регионы — в степных районах Крыма ночные температуры могут опуститься до -2 градусов. По его словам, заморозки в мае затронут Калининградскую, Тамбовскую, Липецкую, Костромскую, Курскую и Тульскую области, где температура ночью будет колебаться от -1 до -2 градусов.

Предупреждение МЧС

Заморозки в мае: официальная информация от МЧС России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

МЧС России по Калужской области уже официально объявило предупреждение, что «в ночные и утренние часы 14 мая местами по Калужской области ожидаются заморозки до -1 °С». МЧС Московской области также разместило пост, в котором предупреждает граждан, «что в период с 12 по 14 мая в ночные и утренние часы местами на территории Московской области ожидаются заморозки -5…0 °С».

Чем опасно такое резкое похолодание? В связи с заморозками в мае возрастает риск техногенных пожаров из-за нарушений в эксплуатации электро- и газового оборудования, использования самодельных обогревателей и несоблюдения правил пожарной безопасности.

Заморозки в мае также представляют опасность для сельскохозяйственных культур, поэтому рекомендуется укрывать растения, особенно деревья, материалами с низкой теплопроводностью, такими как гофрированная бумага, пузырчатая плёнка, соломенные маты, брезент или агроткань. В качестве дополнительных мер защиты можно применять дымление и полив почвы, чтобы повысить её теплопроводность и влажность в приземном слое воздуха. Ранее Life.ru рассказывал про общий прогноз на май для Москвы и Санкт-Петербурга.

Советы врачей, как защитить организм от перепадов погоды

В разговоре с Life.ru невролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как справиться с заморозками в мае и их последствиями для организма, предотвратив осложнения. В первую очередь, чтобы себя защитить, полезно заниматься метеопрофилактикой. Лучше, если она будет регулярной, станет частью образа жизни, но в такие периоды она особенно полезна.

Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых, инфекционных и других заболеваний, важно регулярно заниматься спортом. Здесь, со слов врача, приемлемы любые приятные и посильные физические нагрузки: от бега и тренировок с весами до танцев, йоги и прогулок быстрым шагом. Главное условие — нагрузки должны быть регулярными и привычными. Например, нельзя начинать заниматься слишком резко после долгого перерыва или браться сразу за слишком сложный уровень тренировок.

Важно также позаботиться и о качестве сна — отказаться от кофеина перед сном (а лучше перестать пить кофе и чай уже во второй половине дня), придерживаться стабильного режима дня (ложиться и вставать всегда в одно и то же время, выделять на сон не менее 7–8 часов в сутки), подготовить удобное спальное место с хорошим матрасом и подушкой. В спальне должно быть тихо, темно и проветрено.

Снизить чувствительность к погодным факторам помогает бальнеотерапия — так называемое лечение водой. Оно включает всевозможные ванны и души, а также приём минеральной воды внутрь. Минералы, содержащиеся в целебных водах, активизируют функциональные системы организма, помогают стимулировать процессы восстановления и стабилизировать работу вегетативной нервной системы. При правильном применении такая терапия позволяет хорошо укрепить иммунитет и снизить реакцию организма на смену погоды. Однако у неё могут быть противопоказания, поэтому подбирать процедуры следует только после консультации с врачом.