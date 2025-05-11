«Классический октябрь»: Москву завалит снегом с 12 по 15 мая

В Москве и по области столбик термометра опустится до отметки +4 градуса уже 12 мая, и начало предносящей недели выдастся на редкость холодным. Об этом сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец. По его словам, как минимум до 15 мая погода в столичном регионе будет напоминать осеннюю.

«Начало недели будет напоминать не месяц май, а классический октябрь. В ближайшие 24 часа в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег. В понедельник будет пасмурно и аномально холодно: ночью +1…+3, по области -1…+4, днём +6…+8, в Подмосковье +4…+9, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы», — пояснил он.

По его словам, ситуация в московском регионе объясняется тыловой частью циклона. Тишковец также пообещал кратковременные холодные дожди и порывистый ветер в ближайшие три дня. Атмосферное давление начнёт слабо расти и составит 743 мм рт. ст. Синоптик добавил, что ждать по-настоящему летней погоды до июня вряд ли придётся, весенний холод не собирается сдавать позиции.