«Не получите тот же сорт»: Дачникам дали советы по посадке помидоров и огурцов
Садовод Воронова призвала не сажать помидоры и огурцы в начале мая
Дачница вырастила помидоры. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Огурцы и помидоры не следует сажать в начале мая из-за нестабильной погоды, уверена садовод Надежда Воронова. По её словам, ещё одной ошибкой является слишком ранний посев на рассаду, что приводит к вытягиванию растений и недостатку света. Кроме того, важно не сажать овощи на одно и то же место, так как это может привести к накоплению болезней в почве.
Эксперт напомнила, что для огурцов и помидоров необходимы разные условия. К примеру, первым требуется высокая влажность, тогда как вторым она не нужна. Зато им необходим ветер для опыления. Также специалист призвала не собирать семена своих растений, если на упаковке указана маркировка F1.
«Будет расщепление, вы не получите тот же самый сорт», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее дачников предупредили об опасности «агрофитнеса», из-за которого можно заработать радикулопатия, артроз, артрит и другие недуги. Кроме того, им рассказали, как обновить «уставшую» землю и вырастить богатый урожай.