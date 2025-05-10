«Не получите тот же сорт»: Дачникам дали советы по посадке помидоров и огурцов

Огурцы и помидоры не следует сажать в начале мая из-за нестабильной погоды, уверена садовод Надежда Воронова. По её словам, ещё одной ошибкой является слишком ранний посев на рассаду, что приводит к вытягиванию растений и недостатку света. Кроме того, важно не сажать овощи на одно и то же место, так как это может привести к накоплению болезней в почве.