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Регион
10 мая, 09:38

Не только в городе: Дачников предупредили о необходимости соблюдать режим тишины

Роскачество: Закон о тишине действует не только для квартир, но и для дач

Дача. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Дача. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Закон о тишине действует не только для городских квартир, но и для загородных дач, напомнили россиянам в Роскачестве. В ведомстве предупредили, что правила соблюдения тишины, в том числе временные рамки могут регулироваться нормативными актами субъектов РФ, то есть отличаться в зависимости от региона.

«Шумом обычно считаются крики, свист, пение, громкая музыка, звуки пиротехники, ремонтные работы, вой домашних питомцев, а также иные звуки, которые нарушают спокойствие соседей», — рассказали RT в Роскачестве.

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Так, по данным ведомства, в Московской и Ленинградской области действуют ограничения на уровень шума в выходные и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 10:00, а в рабочие дни — с 21:00 до 08:00. За нарушение этих правил предусмотрено административное наказание в виде штрафа. В Подмосковье он может достигать трёх тысяч рублей, а в Ленобласти — двух. За повторные нарушения наказание может увеличиться.

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Борис Эльфанд
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