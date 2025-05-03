Ротанг, дерево или пластик? Дачникам дали советы по выбору мебели

Пластиковая мебель — наиболее удобный вариант для дачи, отличающийся практичностью и экономичностью, полагает дизайнер Светлана Косарева. По её словам, пластик не требует специального ухода и устойчив к насекомым. Однако если важна эстетика, то стоит рассмотреть другие материалы.

Эксперт подчеркнула, что деревянная мебель отлично вписывается в загородный интерьер, создавая уют в саду. Однако у неё есть существенные минусы: в засушливую погоду дерево может рассохнуться и потрескаться, а в дождливую — покрыться плесенью.

Кроме того, у дачников популярна мебель из ротанга. Собеседница газеты «Известия» призвала при её покупке внимательно проверять материал каркаса и сам ротанг — натуральный он или искусственный. Кстати, для двора лучше выбрать каркас из алюминия, который не подвержен коррозии, а для террасы или закрытого помещения подойдёт стальной.

Также дизайнер обратила внимание на простоту ухода за металлической мебелью. Её достаточно очищать в начале и конце сезона с помощью влажной тряпки и неагрессивного моющего средства. Однако металл придётся защищать от ржавчины антикоррозийным раствором, также важно своевременно обновлять защитное покрытие.