Ротанг, дерево или пластик? Дачникам дали советы по выбору мебели
Дизайнер Косарева: Пластиковая мебель — наиболее удобный вариант для дачи
Дача. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Пластиковая мебель — наиболее удобный вариант для дачи, отличающийся практичностью и экономичностью, полагает дизайнер Светлана Косарева. По её словам, пластик не требует специального ухода и устойчив к насекомым. Однако если важна эстетика, то стоит рассмотреть другие материалы.
Эксперт подчеркнула, что деревянная мебель отлично вписывается в загородный интерьер, создавая уют в саду. Однако у неё есть существенные минусы: в засушливую погоду дерево может рассохнуться и потрескаться, а в дождливую — покрыться плесенью.
Кроме того, у дачников популярна мебель из ротанга. Собеседница газеты «Известия» призвала при её покупке внимательно проверять материал каркаса и сам ротанг — натуральный он или искусственный. Кстати, для двора лучше выбрать каркас из алюминия, который не подвержен коррозии, а для террасы или закрытого помещения подойдёт стальной.
Также дизайнер обратила внимание на простоту ухода за металлической мебелью. Её достаточно очищать в начале и конце сезона с помощью влажной тряпки и неагрессивного моющего средства. Однако металл придётся защищать от ржавчины антикоррозийным раствором, также важно своевременно обновлять защитное покрытие.
Ранее россиянам рассказали, как мебель может стать домиком для клопов. Эксперт предупредил, что пыль и влажность создают условия для размножения паразитов.