Депутат заступился за советскую мебель и объяснил, почему «бабушкин ремонт» — это не кринж

Несмотря на почтенный возраст, многие предметы интерьера из СССР не только могут дать фору новомодным аналогам в вопросе качества, но и легко способны вписаться в современный интерьер при минимальной реставрации. Соответствующего мнения придерживается депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он объяснил Life.ru, почему стереотип о старомодности советской мебели несправедлив.

По словам собеседника издания, знаменитые кресла на тонких ножках, которые производились в СССР и странах соцлагеря в 60-70-х годах, идеально подходят для стиля лофт или скандинавского минимализма. Гаврилов отметил, что такие модели не теряют своей актуальности и отличаются удобством, а их реставрация, включая замену обивки и ремонт деревянных элементов, придаст им уникальный винтажный шарм.

Сервант — ещё один символ советского интерьера, который многие поспешили бы списать со счетов. А зря! Замените старую полировку на современный лак или краску, добавьте новые ручки, и сервант станет стильным витринным шкафом для книг, посуды или предметов декора. Стеклянные дверцы или раздвижные стёкла витрины, которые когда-то хранили «праздничный хрусталь», могут послужить отличным фоном для современной коллекции керамики или даже для комнатных растений Сергей Гаврилов Депутат Госдумы

Депутат также отметил, что диваны-трансформеры вроде культовой «книжки» благодаря своей компактности и функциональности остаются практичными и сегодня. А советские ковры, которые некоторые считают архаизмом, стали излюбленным способом дизайнеров внести в интерьер уют. Отдельное внимание Гаврилов уделил «венским стульям», чья простая, но элегантная конструкция остаётся популярной даже в XXI веке.

Наконец, советская мебель отличается высоким качеством и долговечностью, так как часто изготавливалась из натурального дерева, напомнил Гаврилов. Реставрация таких предметов позволяет не только сохранить часть истории, но и сократить отходы, дабы соответствовать современным трендам экологичности и разумного потребления.

«Мебель, которую многие считают символом «бабушкиного ремонта», на самом деле способна превратиться в уникальный элемент современного интерьера. Всё, что нужно, — немного творчества, времени и желания вдохнуть новую жизнь в старые вещи. И это точно не «старьё». Это элегантная классика, проверенная временем», — резюмировал Гаврилов.