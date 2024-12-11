Цены на мебель в России выросли на 15% в 2024 году

В 2024 году российские потребители столкнулись с заметным ростом цен на мебель. Об этом в интервью РИА «Новости. Недвижимость» рассказали представители мебельной отрасли: директор по продажам Mr.Doors Галина Бакина и руководитель отдела реализации KD Design Роберт Соловьев.

В среднем, стоимость увеличилась на 5-15% в зависимости от сегмента и товарной категории. Некоторые предметы, такие как кровати, журнальные столики, столы и тумбы, показали ещё более значительное подорожание — на 20-25%.

Основные факторы, вызвавшие рост цен, включают удорожание логистики, повышение цен поставщиками, увеличение топливно-энергетических расходов и рост заработных плат, обусловленный кадровым дефицитом. Важную роль сыграло и повышение пошлин на ввозимую в страну фурнитуру, что также отразилось на стоимости конечной продукции.

Тем не менее некоторые категории мебели, такие как матрасы и стулья с мягким сиденьем, подорожали незначительно — всего на 3%. Это связано с различиями в себестоимости и зависимости от импортных материалов.

По словам генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимура Иртуганова, мебельная отрасль сильно зависит от импорта. Значительная доля фурнитуры, тканей, лаков и красок поступает из-за рубежа, а фурнитура может составлять до 40% себестоимости корпусной мебели. Таким образом, курс валют остаётся критически важным фактором ценообразования.

Прогнозы на 2025 год остаются неопределёнными, однако эксперты ожидают, что некоторые позиции мебели подорожают ещё как минимум на 5%. Уже сейчас ряд поставщиков объявил о переходе на новые цены. Динамика будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию и внешнеторговые условия.

На фоне этих изменений потребителям рекомендуется внимательно следить за рыночными тенденциями и рассматривать альтернативные варианты покупки мебели, чтобы минимизировать влияние роста цен на семейный бюджет.