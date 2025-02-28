Химик бьёт тревогу! Мебель из ДСП оказалась провокатором смертельно опасных заболеваний

Мебель из ДСП, отличающаяся низкой ценой и широким ассортиментом, может стать провокатором смертельно опасных заболеваний, предупредил доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, зачастую производители ради сокращения расходов используют низкосортные смолы с повышенным содержанием формальдегида.

«Формальдегид — это канцерогенный газ, вызывающий раздражение слизистых оболочек, головные боли, тошноту и другие неприятные симптомы. Продолжительное воздействие формальдегида может привести к хроническим заболеваниям, таким как астма, аллергия и даже рак», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».