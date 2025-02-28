Химик бьёт тревогу! Мебель из ДСП оказалась провокатором смертельно опасных заболеваний
Химик Дорохов: Мебель из ДСП повышает риски развития рака
Мебель из ДСП, отличающаяся низкой ценой и широким ассортиментом, может стать провокатором смертельно опасных заболеваний, предупредил доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, зачастую производители ради сокращения расходов используют низкосортные смолы с повышенным содержанием формальдегида.
«Формальдегид — это канцерогенный газ, вызывающий раздражение слизистых оболочек, головные боли, тошноту и другие неприятные симптомы. Продолжительное воздействие формальдегида может привести к хроническим заболеваниям, таким как астма, аллергия и даже рак», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Он также отметил, что формальдегид выделяется интенсивнее при увеличении температуры и влажности в помещении. В группе риска находятся дети, пожилые и люди с ослабленной иммунной системой. Поэтому при покупке мебели из ДСП необходимо искать маркировку E0 или E1, указывающую на низкое содержание формальдегида, заключил химик.
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