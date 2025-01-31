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Регион
31 января, 12:42

Россиян предупредили о смертельной опасности экспериментов с бытовой химией

Химик Дорохов предупредил об опасности популярных в соцсетях экспериментов

Популярные в соцсетях эксперименты с использованием бытовой химии могут нанести серьёзный вред здоровью, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, опасность для человека представляют содержащиеся в данных средствах такие агрессивные вещества, как кислоты, щёлочи и окислители.

«Даже небольшие дозы этих веществ могут вызывать химические ожоги, отравления и другие серьёзные последствия. Поэтому перед проведением любых экспериментов необходимо тщательно изучить состав используемых средств и возможные реакции, которые могут возникнуть», — отметил собеседник «Ленты.ру».

К примеру, эксперимент по взаимодействию средства для прочистки труб с алюминиевой фольгой чреват образованием смеси, опасной для дыхательных путей. А при смешивании хлорного отбеливателя с кислотами выделяется крайне токсичный хлор, способный вызвать ожоги слизистых, удушье и даже смерть, подчеркнул эксперт.

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Ранее россиян предупредили об опасности ароматических палочек и свечей. Кроме того, россиян призвали не перебарщивать с использованием антисептиков. А ещё химик раскрыл опасность и неочевидные источники глутамата натрия.

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Борис Эльфанд
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