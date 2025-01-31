Россиян предупредили о смертельной опасности экспериментов с бытовой химией
Химик Дорохов предупредил об опасности популярных в соцсетях экспериментов
Популярные в соцсетях эксперименты с использованием бытовой химии могут нанести серьёзный вред здоровью, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, опасность для человека представляют содержащиеся в данных средствах такие агрессивные вещества, как кислоты, щёлочи и окислители.
«Даже небольшие дозы этих веществ могут вызывать химические ожоги, отравления и другие серьёзные последствия. Поэтому перед проведением любых экспериментов необходимо тщательно изучить состав используемых средств и возможные реакции, которые могут возникнуть», — отметил собеседник «Ленты.ру».
К примеру, эксперимент по взаимодействию средства для прочистки труб с алюминиевой фольгой чреват образованием смеси, опасной для дыхательных путей. А при смешивании хлорного отбеливателя с кислотами выделяется крайне токсичный хлор, способный вызвать ожоги слизистых, удушье и даже смерть, подчеркнул эксперт.