Россиян предупредили о смертельной опасности экспериментов с бытовой химией

Популярные в соцсетях эксперименты с использованием бытовой химии могут нанести серьёзный вред здоровью, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, опасность для человека представляют содержащиеся в данных средствах такие агрессивные вещества, как кислоты, щёлочи и окислители.

«Даже небольшие дозы этих веществ могут вызывать химические ожоги, отравления и другие серьёзные последствия. Поэтому перед проведением любых экспериментов необходимо тщательно изучить состав используемых средств и возможные реакции, которые могут возникнуть», — отметил собеседник «Ленты.ру».