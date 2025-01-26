Кредиты, родители или «папики»: Life.ru выяснил, на какие деньги россияне планируют делать ремонт в 2025 году

Почти каждый второй россиян (46%) запланировал на 2025 год ремонт. При этом три четверти из них (74%) хотят привлечь к выполнению работ профессионалов, а один из десяти надеется справиться своими силами. Об этом стало известно Life.ru.

По данным опроса, который провёл сервис «Профи.ру», большинство респондентов (33%) готовы выделить на ремонт сумму от 50 до 500 тысяч рублей. Каждый четвёртый (24%) рассчитывает потратить до миллиона, ещё 13% — до 3 миллионов, а 8% отложили на обновление жилища ещё больше.

Большинство (43%) участников социсследования видят в ремонте способ сделать свои дома и квартиры более комфортными. Ещё у 22% обновление отделки и мебели ассоциируется со стрессом и финансовыми проблемами. Почти столько же (21%) начинают работы в связи с жизненными обстоятельствами.

41% опрошенных воспользуются накоплениями для оплаты стройматериалов и рабочих. 17% возьмут на эту цель кредит, а 13% — рассрочку. Третьим по популярности ответом стала оплата ремонта за счёт родителей или других спонсоров — его выбрали 14%. И лишь 4% полагаются только на свою зарплату.