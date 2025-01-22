Эксперт рассказал о матпомощи, которую может получить любой пенсионер

Пенсионеры могут получить материальную помощь в случае проведения ремонта в квартире. Для этого необходимо подать заявление в органы социальной защиты. Об этом RT рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев.

«Предварительно требуется составление заключения жилищной комиссии о необходимости ремонта. Представители комиссии осматривают квартиру, фиксируют её текущее состояние и определяют виды работ, которые требуют выполнения. На основании этого заключения пенсионеру может быть выделена разовая выплата, размер которой варьируется, но обычно не превышает 15 тыс. рублей в год», — объяснил эксперт.

В ряде регионов также существуют программы бесплатного или льготного мелкого ремонта, которые организуются местными властями или благотворительными организациями. Кроме того, могут быть предусмотрены субсидии или компенсации на ремонт. Например, если пенсионер является малоимущим или живёт в муниципальной квартире, часть расходов на ремонт может быть покрыта за счёт бюджета.

«В рамках таких программ могут быть выполнены работы по замене электропроводки, установке дополнительных поручней в ванной комнате, ремонту пола или даже установке безопасных газовых плит. Основная цель подобных мероприятий — улучшение безопасности и комфорта пожилых людей в их повседневной жизни», — рассказал Васильев.

Кроме того, дополнительные выплаты до 50 процентов от общей стоимости жилья могут быть предусмотрены для семей с детьми-инвалидами или других льготных категорий граждан. Уточнить информацию о доступных мерах поддержки в конкретном регионе и условиях можно в органах социальной защиты или в местной администрации.