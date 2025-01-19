В Японии пенсионеры устремились в тюрьмы за лучшей жизнью

Пожилые японки всё чаще добровольно садятся в тюрьмы, чтобы получить стабильность. Пенсионерки готовы совершать преступления, чтобы избежать нищеты, голода и одиночества. Об этом сообщает издание СNN.

«Есть даже люди, которые говорят, что готовы платить 20 000 или 30 000 иен (130–190 долларов США) в месяц (если смогут), чтобы жить здесь вечно», — поделился сотрудник женской тюрьмы Такаёси Сиранага.

По словам местных охранников, острее всего в Японии стоит проблема одиночества. Именно она чаще всего подталкивает японок на преступления, ведь в тюрьме они получают общение. Кроме того, за решёткой пожилые женщины всегда имеют регулярное питание, бесплатную медицинскую помощь и уход.

Одна из преступниц призналась, что в тюрьме находятся очень хорошие люди, и жизнь за решёткой для неё стала самой стабильной. По данным СNN, 81-летняя женщина отбывает наказание за кражу еды.

Издание уточняет, что 20% японцев старше 65 лет живут в бедности. Пожилые люди вынуждены мириться с «очень маленькой» пенсией, которая выплачивается только раз в два месяца. Для многих из них попасть в тюрьму — значит выжить.