В Японии пенсионеры устремились в тюрьмы за лучшей жизнью
СNN: Пожилые японки садятся в тюрьмы, чтобы избежать нищеты и одиночества
Пожилые японки всё чаще добровольно садятся в тюрьмы, чтобы получить стабильность. Пенсионерки готовы совершать преступления, чтобы избежать нищеты, голода и одиночества. Об этом сообщает издание СNN.
«Есть даже люди, которые говорят, что готовы платить 20 000 или 30 000 иен (130–190 долларов США) в месяц (если смогут), чтобы жить здесь вечно», — поделился сотрудник женской тюрьмы Такаёси Сиранага.
По словам местных охранников, острее всего в Японии стоит проблема одиночества. Именно она чаще всего подталкивает японок на преступления, ведь в тюрьме они получают общение. Кроме того, за решёткой пожилые женщины всегда имеют регулярное питание, бесплатную медицинскую помощь и уход.
Одна из преступниц призналась, что в тюрьме находятся очень хорошие люди, и жизнь за решёткой для неё стала самой стабильной. По данным СNN, 81-летняя женщина отбывает наказание за кражу еды.
Издание уточняет, что 20% японцев старше 65 лет живут в бедности. Пожилые люди вынуждены мириться с «очень маленькой» пенсией, которая выплачивается только раз в два месяца. Для многих из них попасть в тюрьму — значит выжить.
Тем временем в Японии назревает демографическая катастрофа. Прогнозы свидетельствуют, что уже в 2720 году во всей стране останется всего лишь один ребёнок младше 14 лет. Уровень рождаемости продолжает стремительно падать, сейчас коэффициент рождаемости в Токио уже ниже единицы.
Life.ru / Kandinsky 3.1