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8 января, 08:03

Демографическая катастрофа: Учёный выяснил, когда в Японии останется всего один ребёнок

Japan Times: В 2720 году в Японии останется лишь один ребёнок младше 14 лет

В 2720 году в Японии останется лишь один ребёнок младше 14 лет. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В 2720 году в Японии останется лишь один ребёнок младше 14 лет. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В 2720 году во всей Японии останется всего лишь один ребёнок младше 14 лет. О надвигающейся демографической катастрофе свидетельствует прогноз профессора Исследовательского центра экономики и общества пожилых людей при Университете Тохоку Хироси Ёсиды. О его исследованиях сообщает Japan Times.

«Ёсида разработал счётчик, предлагающий дату, когда в стране останется последний ребёнок, и обновляет свои прогнозы каждый апрель с 2012 года», — уточняет японское издание.

Так, по экспертным данным, уровень рождаемости в Японии продолжает стремительно падать, а коэффициент рождаемости в Токио уже ниже единицы. Таким образом учёный пришёл к выводу, что к 5 января 2720 года в стране останется только один ребёнок младше 14 лет.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Японии умерла самая пожилая жительница планеты. Томико Итоока скончалась 29 декабря по естественным причинам. Ей было 116 лет.

Борис Эльфанд
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