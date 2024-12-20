Японские мафиози используют коллекционные карточки Pokémon, чтобы отмывать деньги

Японские мафиози придумали хитрую схему по отмыванию денег — украденные средства паковали в коллекционные карточки с изображениями покемонов, после чего всё добро увозили за границу. О махинациях якудза сообщает Shunkan Gendai Online.

Глава одного из синдикатов, который тоже активно прикрывал свои преступные схемы редкими покемонами, рассказал о тёмных делишках СМИ. По его словам, некоторые карточки, на которых изображены персонажи из игры и мультсериала, имеют большую ценность. Такие редкие экземпляры мафиози и использовали в качестве средств транспортировки награбленных денег за границу.

Коллекционные карточки можно легко продать или выслать в любую точку мира. Их бесспорным плюсом является компактность. К ним преступники прикрепляли деньги, предназначенные для вывоза за рубеж. На границе никто и не мог заподозрить неладное.

Чтобы не ошибиться и найти коллекционный экземпляр, банды шли на хитрость — использовали металлоискатели или чувствительные весы, а когда редкий покемон был у них, то сразу же отправлялся с «грузом» в путешествие. Стоит отметить, что некоторые карточки со странными забавными персонажами можно продать за миллион долларов (рекорд — более 5 миллионов долларов).

Ранее в японских СМИ уже писали об участившихся случаях воровства карточек с покемонами, но тогда всё списали на шалости фанатов. Оказалось, что в деле замешаны более серьёзные группировки.