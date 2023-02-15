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15 февраля, 07:42

Захарова пошутила о "нападении покемонов" на администрацию Байдена

Официальный представитель МИД РФ Захарова объяснила ажиотаж вокруг НЛО в США предстоящими выборами

Российская тема гражданам США весьма поднадоела, поэтому они так активно обсуждают тему НЛО. Такое мнение выразила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik. По её словам, всё дело в том, что администрации Байдена нужно чем-то удивлять общественность в преддверии выборов.

"На Соединённые Штаты напали покемоны. Я за всем этим наблюдаю, и вывод напрашивается один: в США скоро выборы. Всё. Точка. Поэтому будут и покемоны, будет и НЛО, потому что на теме России уже невозможно куда-либо выехать или проехать, они её исчерпали полностью", — сказала представитель ведомства.

По мнению Захаровой, темой с летающими объектами Вашингтон пытается "удивить и заворожить" общественность, ведь заявления администрации Байдена касательно России вызывают всё больше вопросов у населения. Именно по этой причине власти США сконцентрировались на этой "абсурдной" теме, способной хоть как-то привлечь внимание.

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Напомним, несколько дней назад американский лидер Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для анализа феномена НЛО после инцидентов с шарами в разных частях страны. Хотя ранее официально Белый дом опроверг версию с "инопланетянами". Лайф также писал, что недавно был обнаружен очередной загадочный шар над Северной Америкой. На этот раз — над Северной Канадой. Перед этим объекты с начала февраля фиксировали в других частях Штатов.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Оксана Попова
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