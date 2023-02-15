Захарова пошутила о "нападении покемонов" на администрацию Байдена

Российская тема гражданам США весьма поднадоела, поэтому они так активно обсуждают тему НЛО. Такое мнение выразила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik. По её словам, всё дело в том, что администрации Байдена нужно чем-то удивлять общественность в преддверии выборов.

"На Соединённые Штаты напали покемоны. Я за всем этим наблюдаю, и вывод напрашивается один: в США скоро выборы. Всё. Точка. Поэтому будут и покемоны, будет и НЛО, потому что на теме России уже невозможно куда-либо выехать или проехать, они её исчерпали полностью", — сказала представитель ведомства.

По мнению Захаровой, темой с летающими объектами Вашингтон пытается "удивить и заворожить" общественность, ведь заявления администрации Байдена касательно России вызывают всё больше вопросов у населения. Именно по этой причине власти США сконцентрировались на этой "абсурдной" теме, способной хоть как-то привлечь внимание.