Одинокий японец создал себе девушку из подручных средств

39-летний Кейсуке Дзинуси, японский фотограф, известный своими креативными проектами, нашёл необычную пару для романтических фотографий. Он использовал подручные материалы и свою правую руку, чтобы воссоздать иллюзию партнёра рядом с собой, пишет South China Morning Post.

Дзинуси, выпускник Musashino Art University и автор медиа Daily Portal Z, большую часть своей жизни провёл без романтических отношений, но мечта о девушке не покидала его. Однажды во время очередного отпуска ему пришла идея. «Я путешествовал и сфотографировался со статуей женщины. Именно тогда мне пришло в голову, что можно создать романтические снимки с "девушкой" самостоятельно», — делится Дзинуси.

Фотограф начал экспериментировать с ракурсами и публиковать снимки в интернете. На одной из серий фотографий кажется, что его кормит девушка с красным маникюром, но в реальности это его собственная рука, покрытая тональным кремом и лаком для ногтей. В другом кадре он «целуется» с длинноволосой девушкой, хотя на самом деле использует парик. Помимо руки и парика, Кейсуке задействует швабры, столбы и другие предметы.

Фишка его снимков — правдоподобная эмоция. Он добавляет, что естественность фото достигается благодаря «особой застенчивой улыбке», характерной для мужчин, которых фотографируют их девушки. Кейсуке признаётся, что его творчество помогает справляться с одиночеством и приносит радость, позволяя взглянуть на жизнь с юмором. Он надеется, что его работы вдохновят других находить креативные способы выражения своих эмоций и мыслей.

Японец выпустил книгу под названием «Воображаемая девушка», в которой собрал свои снимки и написал вымышленную историю знакомства и семейной жизни с этой «девушкой». Его работы нередко рассматриваются как мягкая критика японской субкультуры отаку — фанатов аниме и манги, которые зачастую избегают реальных отношений.