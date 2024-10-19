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18 октября, 23:44

Японец бросил коктейль Молотова в здание правящей партии в Токио

NHK: Японец пытался на автомобиле протаранить здание канцелярии премьера

В Токие задержан мужчина, который попытался на машине протаранить здание канцелярии премьер-министра страны. По данным телеканала NHK, также нарушитель бросил в здание несколько бутылок с зажигательной смесью перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии.

По информации канала, мужчина бросил несколько бутылок в здание, но так в него и не попал. Пострадал лишь полицейская машина, которая стояла рядом. После своего провала японец попытался протаранить на машине ворота резиденции премьера, однако в этот момент охрана опустила забор. В итоге его задержали. Его мотивы неизвестны.

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Ранее две машины подожгли возле синагоги на юге Франции. Инцидент произошёл в коммуне Ла Гранд-Мотт, в одном из автомобилей находился газовый баллон, поэтому вскоре прозвучал взрыв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fiers

Оксана Попова
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