Японец бросил коктейль Молотова в здание правящей партии в Токио

В Токие задержан мужчина, который попытался на машине протаранить здание канцелярии премьер-министра страны. По данным телеканала NHK, также нарушитель бросил в здание несколько бутылок с зажигательной смесью перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии.

По информации канала, мужчина бросил несколько бутылок в здание, но так в него и не попал. Пострадал лишь полицейская машина, которая стояла рядом. После своего провала японец попытался протаранить на машине ворота резиденции премьера, однако в этот момент охрана опустила забор. В итоге его задержали. Его мотивы неизвестны.