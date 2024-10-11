В Германии правоохранители открыли огонь по поджигателю кинотеатра

Мужчина в немецком городе Крефельд попытался поджечь местный кинотеатр. В ходе инцидента полиция была вынуждена открыть огонь, чтобы остановить его. По сообщениям местных СМИ, злоумышленник получил ранения и был задержан на месте.

Личность и мотивы поджигателя на данный момент неизвестны. Видео © X / queru_lant

Полиция быстро отреагировала на попытку поджога, предотвратив возможные последствия для здания и окружающих. В ходе задержания правоохранители произвели выстрелы, ранив нарушителя. На данный момент личность подозреваемого и мотивы его поступка остаются неустановленными, ведётся расследование.