В Германии правоохранители открыли огонь по поджигателю кинотеатра
СМИ: Полиция Германии ранила мужчину, пытавшегося поджечь кинотеатр
Мужчина в немецком городе Крефельд попытался поджечь местный кинотеатр. В ходе инцидента полиция была вынуждена открыть огонь, чтобы остановить его. По сообщениям местных СМИ, злоумышленник получил ранения и был задержан на месте.
Личность и мотивы поджигателя на данный момент неизвестны. Видео © X / queru_lant
Полиция быстро отреагировала на попытку поджога, предотвратив возможные последствия для здания и окружающих. В ходе задержания правоохранители произвели выстрелы, ранив нарушителя. На данный момент личность подозреваемого и мотивы его поступка остаются неустановленными, ведётся расследование.
Случаи применения оружия полицией в Германии нередко сопровождаются оперативными мерами безопасности. Так, после инцидента у генконсульства Израиля в Мюнхене, где прозвучали выстрелы, полиция провела спецоперацию с участием снайперов и вертолётов. Инцидент произошёл в день годовщины трагического теракта на Олимпиаде 1972 года.
X / queru_lant