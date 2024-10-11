Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 21:13

В Германии правоохранители открыли огонь по поджигателю кинотеатра

СМИ: Полиция Германии ранила мужчину, пытавшегося поджечь кинотеатр

Мужчина в немецком городе Крефельд попытался поджечь местный кинотеатр. В ходе инцидента полиция была вынуждена открыть огонь, чтобы остановить его. По сообщениям местных СМИ, злоумышленник получил ранения и был задержан на месте.

Личность и мотивы поджигателя на данный момент неизвестны. Видео © X / queru_lant

Полиция быстро отреагировала на попытку поджога, предотвратив возможные последствия для здания и окружающих. В ходе задержания правоохранители произвели выстрелы, ранив нарушителя. На данный момент личность подозреваемого и мотивы его поступка остаются неустановленными, ведётся расследование.

В Германии сообщили о задержании подозреваемого по делу о взрывах в Кёльне
В Германии сообщили о задержании подозреваемого по делу о взрывах в Кёльне

Случаи применения оружия полицией в Германии нередко сопровождаются оперативными мерами безопасности. Так, после инцидента у генконсульства Израиля в Мюнхене, где прозвучали выстрелы, полиция провела спецоперацию с участием снайперов и вертолётов. Инцидент произошёл в день годовщины трагического теракта на Олимпиаде 1972 года.

Обложка ©

X / queru_lant

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Германия
  • Общество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров