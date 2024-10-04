В Германии сообщили о задержании подозреваемого по делу о взрывах в Кёльне

В Парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль задержали мужчину, которого подозревают в причастности ко взрывам в Кёльне и участии в незаконной торговле наркотиками. Операция была проведена французской полицией. По информации издания Spiegel, 22-летний подозреваемый находился в международном розыске с конца июня.

Прокуратура начала процедуру его экстрадиции, активно взаимодействуя с французскими властями. Задержанный также считается важной фигурой в деле о торговле наркотиками, которое связано с серией взрывов, произошедших в Кёльне в сентябре.

Следователи предполагают, что за взрывами стоят организованные преступные группы, включая нидерландские. Конфликт между бандами возник после того, как со склада в городе Хюрт была украдена крупная партия марихуаны. В результате этого противостояния в сентябре в Кёльне и его пригородах произошли несколько взрывов, в том числе у жилых домов. Взрывные устройства были небольшой мощности и, как правило, срабатывали ночью.