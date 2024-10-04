В Германии сообщили о задержании подозреваемого по делу о взрывах в Кёльне
Spiegel: В Париже арестован мужчина, связанный со взрывами в Кёльне
В Парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль задержали мужчину, которого подозревают в причастности ко взрывам в Кёльне и участии в незаконной торговле наркотиками. Операция была проведена французской полицией. По информации издания Spiegel, 22-летний подозреваемый находился в международном розыске с конца июня.
Прокуратура начала процедуру его экстрадиции, активно взаимодействуя с французскими властями. Задержанный также считается важной фигурой в деле о торговле наркотиками, которое связано с серией взрывов, произошедших в Кёльне в сентябре.
Следователи предполагают, что за взрывами стоят организованные преступные группы, включая нидерландские. Конфликт между бандами возник после того, как со склада в городе Хюрт была украдена крупная партия марихуаны. В результате этого противостояния в сентябре в Кёльне и его пригородах произошли несколько взрывов, в том числе у жилых домов. Взрывные устройства были небольшой мощности и, как правило, срабатывали ночью.
Напомним, в немецком Кёльне произошла серия взрывов, которые, по мнению прокуратуры, связаны с внутренними разборками марокканской мафии, действующей в Нидерландах. Такие случаи насилия ранее не происходили в городе. Предполагается, что причиной конфликтов стала кража 300 кг каннабиса, что привело к эскалации преступных разборок между группировками.
Shutterstock / FOTODOM / B.Dpunkt