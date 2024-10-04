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4 октября, 19:18

В Германии сообщили о задержании подозреваемого по делу о взрывах в Кёльне

Spiegel: В Париже арестован мужчина, связанный со взрывами в Кёльне

В Парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль задержали мужчину, которого подозревают в причастности ко взрывам в Кёльне и участии в незаконной торговле наркотиками. Операция была проведена французской полицией. По информации издания Spiegel, 22-летний подозреваемый находился в международном розыске с конца июня.

Прокуратура начала процедуру его экстрадиции, активно взаимодействуя с французскими властями. Задержанный также считается важной фигурой в деле о торговле наркотиками, которое связано с серией взрывов, произошедших в Кёльне в сентябре.

Следователи предполагают, что за взрывами стоят организованные преступные группы, включая нидерландские. Конфликт между бандами возник после того, как со склада в городе Хюрт была украдена крупная партия марихуаны. В результате этого противостояния в сентябре в Кёльне и его пригородах произошли несколько взрывов, в том числе у жилых домов. Взрывные устройства были небольшой мощности и, как правило, срабатывали ночью.

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Напомним, в немецком Кёльне произошла серия взрывов, которые, по мнению прокуратуры, связаны с внутренними разборками марокканской мафии, действующей в Нидерландах. Такие случаи насилия ранее не происходили в городе. Предполагается, что причиной конфликтов стала кража 300 кг каннабиса, что привело к эскалации преступных разборок между группировками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / B.Dpunkt

Кирилл Сосновских
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