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28 сентября, 17:40

В Кёльне прогремели взрывы, город захлестнули разборки мафии

Прокуратура Кёльна заявила о серии взрывов, напоминающих разборки мафиози

В немецком Кёльне прогремели сразу несколько взрывов, произошедшее правоохранители связывают с внутренними разборками мафии. Причём даже не европейские. Как считают в городской прокуратуре, за инцидентами стоит «мокромафия». Это марокканские группировки, особо активные в Нидерландах.

«Мы сталкиваемся с серьёзными проблемами из-за беспрецедентных случаев насилия и тяжких преступлений, которых никогда ранее не было в Кёльне», — цитирует РИА «Новости» главу кёльнского отдела уголовных расследований Михаэля Эссера.

Марокканская мафия в основном промышляет наркотрафиком. На сей раз бандиты якобы не поделили поставку каннабиса. По данным немецких правоохранительных органов, у одной из группировок недавно украли 300 кг запрещёнки, из-за чего теперь и начались разборки.

К слову, за прошлую неделю в Германии прогремели три взрыва. Первые два инцидента произошли в Кёльне, а третий — в пригороде Бонна. Произошедшее в полиции связывают с «мокромафией».

Женщина устроила поножовщину в автобусе на западе Германии
Женщина устроила поножовщину в автобусе на западе Германии
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / geogif

Наталья Демьянова
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