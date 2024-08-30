Женщина устроила поножовщину в автобусе на западе Германии

Женщина напала с ножом на пассажиров автобуса в городе Зиген на западе Германии. В результате, ранения получили как минимум пять человек, передаёт Bild.

По информации газеты, поножовщина произошла вечером, 30 августа. Женщина, личность которой пока не установлена, напала на людей с ножом и ранила как минимум пятерых. Трое из них находятся в критическом состоянии.