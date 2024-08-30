Женщина устроила поножовщину в автобусе на западе Германии
Bild: Как минимум пять человек ранены из-за нападения с ножом на западе Германии
Женщина напала с ножом на пассажиров автобуса в городе Зиген на западе Германии. В результате, ранения получили как минимум пять человек, передаёт Bild.
По информации газеты, поножовщина произошла вечером, 30 августа. Женщина, личность которой пока не установлена, напала на людей с ножом и ранила как минимум пятерых. Трое из них находятся в критическом состоянии.
В момент нападения в автобусе находилось 40 человек. Что касается преступницы, то она была задержана. Её мотивы неизвестны.
Аналогичное происшествие произошло ранее в немецком Золингене, где неизвестный ранил ножом 11 человек. В результате атаки на празднике, посвящённом 650-летию города, погибло три человека. Недавно стало известно, что подозреваемый, совершивший нападение, сам сдался полиции. Им оказался 26-летний сириец, который прибыл в Германию в 2022 году в статусе беженца. После этого Германия запретила ношение ножей на мероприятиях.
Shutterstock / FOTODOM / Jazzmany