За два дня лондонского карнавала ранения получили восемь человек

Пятерых человек ранили ножом в последний день карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, передаёт пресс-служба местной полиции. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Всего за дня два праздника ранения получили восемь человек. Также правоохранители зафиксировали два случая резаных ран, которые не классифицируются как ножевые ранения, и один случай использования кислоты.

За два дня пострадали примерно 50 полицейских. В понедельник на карнавале задержали 230 человек, у которых изъяли 49 единиц оружия. Общее количество задержанных за время праздника составило 320 человек, их подозревают в хранении наркотиков, оружия, кражах и нарушении общественного порядка.