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27 августа, 04:50

За два дня лондонского карнавала ранения получили восемь человек

Пять человек получили ранения в последний день карнавала в Лондоне

Пятерых человек ранили ножом в последний день карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, передаёт пресс-служба местной полиции. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Всего за дня два праздника ранения получили восемь человек. Также правоохранители зафиксировали два случая резаных ран, которые не классифицируются как ножевые ранения, и один случай использования кислоты.

За два дня пострадали примерно 50 полицейских. В понедельник на карнавале задержали 230 человек, у которых изъяли 49 единиц оружия. Общее количество задержанных за время праздника составило 320 человек, их подозревают в хранении наркотиков, оружия, кражах и нарушении общественного порядка.

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Напомним, карибский карнавал, который проводится в Ноттинг-Хилле с 1966 года, исторически стремится объединить многонациональную общину и преодолеть расовые конфликты. Однако его репутация порой омрачена криминогенной обстановкой, наркозависимостью и шумом, который тревожит местных жителей. В текущем году эти проблемы снова вышли на передний план.

Обложка ©

Unsplash / John Cameron

Анатолий Симоненко
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