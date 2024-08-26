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26 августа, 04:50

Лондонский карнавал в Ноттинг-Хилле привёл к поножовщине и задержаниям

Полиция Лондона задержала 90 человек в первый день карнавала в Ноттинг-Хилле

Масштабное событие, которое проходит в последние выходные августа, в этом году привлекло внимание не только яркими праздниками, но и криминальными инцидентами: в первый день карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл были арестованы 90 человек. Об этом сообщил в своём официальном аккаунте в соцсети X местный полицейский департамент.

Из заявлений полиции стало известно, что среди арестованных было 18 человек, обвинённых в хранении опасного оружия, и 10 — за нападение на экстренные службы. Также отмечено три случая нападений с ножом.

Карибский карнавал, который проводится в Ноттинг-Хилле с 1966 года, исторически стремится объединить многонациональную общину и преодолеть расовые конфликты. Однако его репутация порой омрачена криминогенной обстановкой, наркозависимостью и шумом, который тревожит местных жителей. В текущем году эти проблемы снова вышли на передний план.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Кирилл Сосновских
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