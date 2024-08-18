Карл III оставил скандального брата без личной охраны

Британский король Карл III уволил частную охрану принца Эндрю, лишённого ряда титулов из-за обвинений в изнасиловании. Так 75-летний монарх пытается заставить своего опального 64-летнего брата покинуть резиденцию Роял-Лодж, которая находится в Беркшире, недалеко от Виндзорского замка. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

"Принц Эндрю снова находится под давлением, направленным на то, чтобы заставить его покинуть резиденцию Роял-Лодж, после того, как король уволил его команду охраны из десяти человек", — говорится в материале.

По данным газеты, принц Эндрю вместе с бывшей женой проживает в Роял-Лодж с 2022 года после того, как монарх забрал у него право на круглосуточную государственную охрану, положенную ему по статусу. А сейчас король лишил скандального брата и частных секьюрити. Сообщается, что сотрудники охраны должны будут покинуть резиденцию уже в конце октября. Кроме того, в настоящее время Карл III рассматривает возможность приостановить для Эндрю ежегодные выплаты в размере четырёх миллионов фунтов (457 миллионов рублей).