В Германии прогремел третий за неделю взрыв, полиция подозревает «мокромафию»

Третий за неделю взрыв прогремел на западе Германии. Как сообщает портал T-Online, на этот раз была взорвана дверь частного дома в Вахтберг-Адендорфе, пригороде Бонна.

В поисках злоумышленника был задействован вертолёт, однако поймать пока никого не удалось. Полиция земли Северный Рейн-Вестфалия в настоящее время изучает возможные связи со взрывами, которые произошли на этой неделе в Кёльне. Первый инцидент случился 16 сентября у клуба Vanity Club Cologne, тогда пострадал один человек. Второй взрыв произошёл 18 сентября у магазина одежды на улице Эренштрассе. Тогда также был ранен один человек.

Как считают полицейские, за серией взрывов может стоять нидерландская «мокромафия» (название взято у популярного в Нидерландах сериала). Банда появилась в 1990-х на основе нидерландской марокканской общины. Её члены занимались ввозом в Европу наркотиков, включая кокаин. Со временем «мокромафия» стала известна жестокими преступлениями.