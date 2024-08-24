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24 августа, 10:46

Во Франции у синагоги прогремел взрыв

BFMTV: На юге Франции у синагоги прогремел взрыв после поджога двух авто

Две машины подожгли возле синагоги на юге Франции. Инцидент произошёл в коммуне Ла Гранд-Мотт, сообщает BFMTV.

Обстановка после взрыва у синагоги на юге Франции. Видео © X / journaIite

В одном из автомобилей находился газовый баллон, поэтому вскоре перед синагогой прозвучал взрыв. На данный момент известно, что ранен один полицейский. Сейчас на месте работают сапёры и правоохранители. Судя по записям с камер видеонаблюдения, на месте происшествия находился подозрительный человек, который после взрыва быстро скрылся.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в свою очередь заявил о «явно преступной попытке поджога» и о розыске подозреваемого.

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Напомним, что ещё в конце марта после теракта в подмосковном «Крокусе» власти Франции ввели наивысший уровень террористической опасности. Так, например, ранее был задержан 16-летний подросток, который собирался устроить массовую бойню на Олимпийских играх.

Обложка ©

X / journaIite

Наталья Демьянова
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