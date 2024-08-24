Во Франции у синагоги прогремел взрыв

В одном из автомобилей находился газовый баллон, поэтому вскоре перед синагогой прозвучал взрыв. На данный момент известно, что ранен один полицейский. Сейчас на месте работают сапёры и правоохранители. Судя по записям с камер видеонаблюдения, на месте происшествия находился подозрительный человек, который после взрыва быстро скрылся.