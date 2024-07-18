В метро Парижа спецназ ищет человека с поясом смертника

На станции Насьон в метро Парижа эвакуировали пассажиров из-за операции спецназа после обнаружения человека, предположительно, с поясом смертника. Об этом сообщает портал Actu17 , ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Прямо сейчас на станции, что расположена на востоке французской столицы, работает спецназ. При этом подозреваемый не найден. Уточняется, что им на самом деле может быть мужчина с гипсом на руке.