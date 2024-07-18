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18 июля, 15:06

В метро Парижа спецназ ищет человека с поясом смертника

Actu17: В метро Парижа эвакуировали пассажиров из-за человека с поясом смертника

На станции Насьон в метро Парижа эвакуировали пассажиров из-за операции спецназа после обнаружения человека, предположительно, с поясом смертника. Об этом сообщает портал Actu17, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Прямо сейчас на станции, что расположена на востоке французской столицы, работает спецназ. При этом подозреваемый не найден. Уточняется, что им на самом деле может быть мужчина с гипсом на руке.

Напомним, что ещё в конце марта после теракта в подмосковном "Крокусе" власти Франции ввели наивысший уровень террористической опасности. Страна – хозяйка Олимпиады пытается обеспечить безопасность во время соревнований. В связи с этим французские спецслужбы порекомендовали отменить церемонию открытия Игр, поскольку на ней высока вероятность появления террориста-одиночки. Так, например, ранее был задержан 16-летний подросток, который собирался устроить массовую бойню на грядущих Играх.

Во Франции задержали иностранца, готовившего теракт во время Олимпиады
Во Франции задержали иностранца, готовившего теракт во время Олимпиады
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Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Наталья Исакова
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