Японец устал принимать решения, поэтому ел одно и то же каждый день целых 15 лет

Мужчина из Японии на протяжении 15 лет придерживается одного и того же рациона, чтобы сократить количество принимаемых решений. Об этом сообщает South China Morning Post.

Го Кита, которому сейчас 38 лет, выбрал такой образ жизни после начала работы в сфере информационных технологий. Вскоре он осознал, что его утомляет необходимость принимать множество решений как на работе, так и в повседневной жизни. Тогда он решил упростить свой выбор, вдохновившись примером своего любимого бейсболиста Ичиро Сузуки, который в течение семи лет следовал строгому распорядку и фиксированному меню.

Каждое утро Кита начинает с орехов и рамена, на обед предпочитает куриную грудку, а на ужин — жареную свинину с зелёной фасолью. Он также принимает пищевые добавки для обеспечения необходимого уровня питательных веществ. Каждый день он носит рубашку и брюки одного и того же стиля, а также имеет несколько пар одинаковых носков и нижнего белья. Все рутинные дела, включая бритьё, стирку и стрижку ногтей, он выполняет по чёткому расписанию.

Кита отмечает, что по данным исследований, в современном мире человек может принимать до 35 тысяч решений в день. Это приводит к «усталости от решений» — состоянию психического истощения из-за избытка вариантов. Такое состояние может нарушать способность трезво оценивать ситуации, провоцировать прокрастинацию и иррациональное поведение.