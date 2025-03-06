Рассадник паразитов: Эксперт рассказал, как ваша мебель может стать домиком для клопов
Эксперт Алексеев: Пыль и влажность создают условия для размножения клопов
Клопы, пылевые клещи и другие вредители часто встречаются в почве и водоёмах, однако такие насекомые присутствует и в домах. Многие из них невидимы для человеческого глаза, но тем не менее их количество может быть значительным, рассказал Пятому каналу сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев.
Эксперт рассказал, как ваша мебель может стать домиком для клопов. Видео © Пятый канал
Пыль, шерсть домашних животных и высокая влажность создают идеальное условие для размножения паразитов. В больницы часто приходят пациенты с двумя основными проблемами, связанными с определёнными постельными принадлежностями и мебелью, такими как матрасы и диваны. Первую группу составляют люди, страдающие аллергией на домашнюю пыль и пылевых клещей.
«В основном постельные клопы питаются кровью человека, а также домашних животных, птиц и других млекопитающих. Эти кровососущие насекомые могут быть переносчиками различных заболеваний», — уточняет Михаил Алексеев.
Клопы могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, таких как гепатит Б, сибирская язва и кожный тиф. Передача этих заболеваний не подтверждена, и таких случаев не зафиксировано в медицинских справочниках. Тем не менее укусы насекомых могут серьёзные проблемы со здоровьем.
Ранее Life.ru рассказывал, что заражённые вонючими клопами куртки привезли в один из торговых центров Москвы из Казахстана. После этого инцидента работникам магазина пришлось вручную извлекать насекомых из одежды. Кроме того, посетители заметили большое количество клопов в московском кафе.
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