Рассадник паразитов: Эксперт рассказал, как ваша мебель может стать домиком для клопов

Клопы, пылевые клещи и другие вредители часто встречаются в почве и водоёмах, однако такие насекомые присутствует и в домах. Многие из них невидимы для человеческого глаза, но тем не менее их количество может быть значительным, рассказал Пятому каналу сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

Эксперт рассказал, как ваша мебель может стать домиком для клопов. Видео © Пятый канал

Пыль, шерсть домашних животных и высокая влажность создают идеальное условие для размножения паразитов. В больницы часто приходят пациенты с двумя основными проблемами, связанными с определёнными постельными принадлежностями и мебелью, такими как матрасы и диваны. Первую группу составляют люди, страдающие аллергией на домашнюю пыль и пылевых клещей.

«В основном постельные клопы питаются кровью человека, а также домашних животных, птиц и других млекопитающих. Эти кровососущие насекомые могут быть переносчиками различных заболеваний», — уточняет Михаил Алексеев.