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29 ноября, 08:56

«Клоп – не топ»: Посетители обнаружили орды паразитов в московской «Якитории»

Гости «Якитории» в Москве пожаловались на клопов в заведении

В Москве посетители ресторана «Якитория» заявили, что их искусали клопы, которые обитают в заведении. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Клопы в «Якитории». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Клопы в «Якитории». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Очевидцы рассказали, что большая компания пришла в «Якиторию» подкрепиться, но в ходе обеда они обнаружили много маленьких паразитов. Небольшие вредители топали по стенам, стульям и столу. Они умудрились пробраться даже в верхнюю одежду гостей, из-за чего компания покидала кафе без курток. Одного человека даже успели покусать.

По словам расстроенных москвичей, директор отрицала наличие орд паразитов в ресторане и даже намекала, что насекомых принесли сами гости. В итоге посетителям всё же вернули деньги за ужин и даже пообещали организовать санитарную обработку.

Кишащие клопами-вонючками куртки Guess завезли в московский ТЦ из Казахстана
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Недавно агенты SHOT ПРОВЕРКИ провели рейды в сети магазинов-кафе «Моремания» и выяснили, как компания ведёт дела. В итоге там нашли классический список нарушений: сотрудники без медкнижек, грязь и мусор на кухне, работа с продуктами грязными инструментами и руками.

Обложка ©

SHOT ПРОВЕРКА

Николай Рюмин
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