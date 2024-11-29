«Клоп – не топ»: Посетители обнаружили орды паразитов в московской «Якитории»

В Москве посетители ресторана «Якитория» заявили, что их искусали клопы, которые обитают в заведении. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Клопы в «Якитории». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Очевидцы рассказали, что большая компания пришла в «Якиторию» подкрепиться, но в ходе обеда они обнаружили много маленьких паразитов. Небольшие вредители топали по стенам, стульям и столу. Они умудрились пробраться даже в верхнюю одежду гостей, из-за чего компания покидала кафе без курток. Одного человека даже успели покусать.

По словам расстроенных москвичей, директор отрицала наличие орд паразитов в ресторане и даже намекала, что насекомых принесли сами гости. В итоге посетителям всё же вернули деньги за ужин и даже пообещали организовать санитарную обработку.