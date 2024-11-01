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1 ноября, 08:50

Кишащие клопами-вонючками куртки Guess завезли в московский ТЦ из Казахстана

В московском ТЦ «Афимолл» появились куртки бренда Guess с клопами из Казахстана

Столичная мода ещё никогда не летала так высоко. Клоповая коллекция осень-зима 2024 из Казахстана от бренда Guess приехала в ТЦ «Афимолл». Куртки с содержанием насекомых планировали продавать по цене от 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

Клопы с курток. Фото © Telegram / Mash

Клопы с курток. Фото © Telegram / Mash

Пора утепляться к зиме, поэтому в магазины Guess привезли коробки с куртками, из которых повалились лесные клопы. Вряд ли стоит объяснять, почему этих насекомых называют вонючками. Тёплые вещи в Москву приехали из Казахстана, но обвиняют во всём китайских производителей.

Клоповая коллекция. Видео © Telegram / Mash

Сейчас сотрудники отлавливают клопов и выбрасывают выживать на холодных московских улицах. Партию, кстати, всё ещё не сняли с продажи. Но за проверку информации уже взялись специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве. Пресс-служба ведомства обещала во всём разобраться и принять меры.

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Возможно, клопов не стоило безжалостно выкидывать на улицу. Они могли пригодиться, к примеру, в ресторанах «Тануки», расследование про который недавно опубликовал Life.ru. В отзывах о заведении люди пишут о кишечных палочках, мухах и гусеницах, которые любят добавлять в свои блюда повара.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Reshetnikov_art

Владимир Озеров
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