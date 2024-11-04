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4 ноября, 11:06

Сотрудников магазина в «Афимолле» заставили вручную вылавливать клопов из курток

В столичном торговом центре «Афимолл» руководство магазина заставило сотрудников вручную вылавливать клопов-вонючек, которые завелись в куртках Guess, провело «рейд» по рабочим чатам в поисках тех, кто слил информацию. Таким образом там пытаются избежать необходимости вызывать дезинфекторов. Об этом пишет Mash.

Руководство скандального магазина в «Афимолле» провело чистку рабочих чатов. Видео © Telegram / Mash

После того как происшествие было предано огласке, руководители магазина попытались избежать ответственности. Они провели «рейд» по рабочему чату и удалили из него всех линейных сотрудников, чтобы те не распространялись о случившемся. Роспотребнадзор проводит расследование.

Дезинфектор после скандала в «Афимолле» объяснил, как вытравить клопов с новых вещей
Дезинфектор после скандала в «Афимолле» объяснил, как вытравить клопов с новых вещей

Напомним, ручную «дезинфекцию» в магазине московского ТЦ «Афимолл» пришлось вынужденно проводить после завода зимней коллекции бренда. Оказалось, что в коробках с мужскими куртками, поставленными из Казахстана, завелись лесные клопы. Отследить, как насекомые попали внутрь, на данный момент не удалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Мария Любицкая
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