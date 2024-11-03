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3 ноября, 09:22

Дезинфектор после скандала в «Афимолле» объяснил, как вытравить клопов с новых вещей

Дезинфектор Меньшиков: Избавиться от клопов на вещах поможет парогенератор

Чтобы избавиться от клопов, поселившихся на новых вещах, необходимо воспользоваться парогенератором. Механическая очистка поможет лишить одежду насекомых. Об этом рассказал технолог-дезинфектор Алексей Меньшиков, комментируя скандал ТЦ «Афимолл».

В свою очередь, миколог, трихолог, косметолог и дерматолог Наталия Жовтан подчеркнула, что обнаруженные в коробках с брендовыми куртками насекомые не представляют опасности для человека. Тем не менее, щитники или, как говорят в народе, клопы-вонючки вызывают беспокойство из-за неприятного запаха.

Собеседница «Москвы 24» подчеркнула, клопы размножаются только в естественной среде, их личинки развиваются на листьях и не могут закрепиться на одежде. Тем не менее, насекомые в холодное время года могут приползти в тёплое помещение с улицы.

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Ранее Life.ru сообщил, что в московском ТЦ «Афимолл» появились куртки бренда Guess, кишащие клопами. Одежду с насекомыми завезли из Казахстана.

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freepik

Борис Эльфанд
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