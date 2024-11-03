Дезинфектор после скандала в «Афимолле» объяснил, как вытравить клопов с новых вещей
Дезинфектор Меньшиков: Избавиться от клопов на вещах поможет парогенератор
Чтобы избавиться от клопов, поселившихся на новых вещах, необходимо воспользоваться парогенератором. Механическая очистка поможет лишить одежду насекомых. Об этом рассказал технолог-дезинфектор Алексей Меньшиков, комментируя скандал ТЦ «Афимолл».
В свою очередь, миколог, трихолог, косметолог и дерматолог Наталия Жовтан подчеркнула, что обнаруженные в коробках с брендовыми куртками насекомые не представляют опасности для человека. Тем не менее, щитники или, как говорят в народе, клопы-вонючки вызывают беспокойство из-за неприятного запаха.
Собеседница «Москвы 24» подчеркнула, клопы размножаются только в естественной среде, их личинки развиваются на листьях и не могут закрепиться на одежде. Тем не менее, насекомые в холодное время года могут приползти в тёплое помещение с улицы.
Ранее Life.ru сообщил, что в московском ТЦ «Афимолл» появились куртки бренда Guess, кишащие клопами. Одежду с насекомыми завезли из Казахстана.