Дезинфектор после скандала в «Афимолле» объяснил, как вытравить клопов с новых вещей

Чтобы избавиться от клопов, поселившихся на новых вещах, необходимо воспользоваться парогенератором. Механическая очистка поможет лишить одежду насекомых. Об этом рассказал технолог-дезинфектор Алексей Меньшиков, комментируя скандал ТЦ «Афимолл».

В свою очередь, миколог, трихолог, косметолог и дерматолог Наталия Жовтан подчеркнула, что обнаруженные в коробках с брендовыми куртками насекомые не представляют опасности для человека. Тем не менее, щитники или, как говорят в народе, клопы-вонючки вызывают беспокойство из-за неприятного запаха.