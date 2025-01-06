Клопы в детской кровати с матрасом из Askona искусали ребёнка и выжили семью из квартиры

Житель Петербурга отдал почти 50 тысяч рублей за детскую кровать, матрас и подушку в магазине Askona, оформив заказ с доставкой на дом. Однако вместе комфорта получил незваных гостей в виде клопов. Мужчина утверждает, что насекомые приехали вместе с мебелью.

Петербуржец, купивший матрас и кровать, обнаружил клопов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ петербуржец отметил, что получил заказ в конце ноября, а через пару недель он, супруга и ребёнок начали замечать на теле красные высыпания. Сначала семья подумала об аллергии, однако позже мужчина, по его словам, наткнулся на клопов в кровати и детских игрушках.