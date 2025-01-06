Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 11:31

Клопы в детской кровати с матрасом из Askona искусали ребёнка и выжили семью из квартиры

SHOT ПРОВЕРКА: Петербуржец пожаловался на клопов в матрасе и кровати из Askona

Житель Петербурга отдал почти 50 тысяч рублей за детскую кровать, матрас и подушку в магазине Askona, оформив заказ с доставкой на дом. Однако вместе комфорта получил незваных гостей в виде клопов. Мужчина утверждает, что насекомые приехали вместе с мебелью.

Петербуржец, купивший матрас и кровать, обнаружил клопов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Петербуржец, купивший матрас и кровать, обнаружил клопов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ петербуржец отметил, что получил заказ в конце ноября, а через пару недель он, супруга и ребёнок начали замечать на теле красные высыпания. Сначала семья подумала об аллергии, однако позже мужчина, по его словам, наткнулся на клопов в кровати и детских игрушках.

Ребёнка пришлось отправить к бабушке с дедушкой, пока дома орудует дезинсектор. Мужчина полагает, что клопы появились на его жилплощади из-за купленных кровати и матраса, в частности, если на производстве не соблюдали санитарные нормы. На данный момент специалисты потравили опасных насекомых.

Дезинфектор после скандала в «Афимолле» объяснил, как вытравить клопов с новых вещей
Дезинфектор после скандала в «Афимолле» объяснил, как вытравить клопов с новых вещей

Ранее Life.ru сообщал, что кишащие клопами-вонючками куртки Guess завезли в московский ТЦ из Казахстана. После скандала сотрудников магазина заставили вручную вылавливать клопов из курток. Кроме того, посетители обнаружили орды клопов в московской «Якитории».

Обложка ©

Unsplash

Борис Эльфанд
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar