Юрист раскрыл, какой штраф грозит дачникам за неоформленные бани и сараи

Россияне, которые не зарегистрировали свои дачные постройки в Росреестре, могут попасть на штраф в размере до пяти тысяч рублей. Об этом предупредил юрист Давид Адамс. По словам эксперта, новые правила обязывают хозяев участков оформлять завершённые объекты, иначе их эксплуатация будет считаться нелегальной.

«Наличие неоформленных построек чревато санкциями. Согласно новой редакции градостроительного законодательства, регистрация завершённого объекта в Росреестре является неотъемлемым этапом строительства. Завершение строительства должно сопровождаться подачей документов на государственную регистрацию. Неисполнение этого требования приравнивается к эксплуатации объекта без разрешения, что влечет ответственность по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ», — пояснил юрист в беседе с NEWS.ru.

Адамс дополнил, что штраф для граждан составляет от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей. При этом специалист отметил, что судебная практика по указанным делам ещё формируется. Тем не менее проверяющие органы уже активно применяют санкции, предупредил специалист.

«Практика применения этой нормы в отношении дачников пока формируется, однако уполномоченные органы вправе расценивать даже незначительное промедление с регистрацией как административное правонарушение», — подытожил юрист.