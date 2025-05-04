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4 мая, 05:32

Дачникам рассказали, в каком случае за теплицу грозит штраф

Юрист Русяев рассказал, когда установка теплицы на даче карается штрафом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

С 2025 года для владельцев дач вводятся новые требования к капитальным постройкам. Юрист Илья Русяев в интервью «Ленте.ру» разъяснил, в каких случаях дачники могут столкнуться со штрафами за свои сооружения.

Как уточнил юрист, штраф грозит владельцам строений с фундаментом, если они не зарегистрированы в Росреестре. Размер штрафа составит 20% от суммы рассчитанного налога на недвижимость, при этом сам налог также придётся уплатить. Если владелец откажется регистрировать постройку или проигнорирует предписание, сооружение может быть снесено.

«Под требования подпадают бани, сараи, хозблоки и другие сооружения, если у них есть фундамент», — отметил эксперт.

Даже теплица может быть признана капитальной постройкой. К таким относятся конструкции на фундаменте, оборудованные стационарными системами (полив, отопление, освещение) и имеющие прочную связь с землёй (например, через бетонные основания или крепления). Такие теплицы также подлежат обязательной регистрации.

За незарегистрированные капитальные теплицы предусмотрены те же штрафы, подчеркнул эксперт. В то же время, пояснил он, лёгкие сборно-разборные теплицы без фундамента и стационарных коммуникаций (например, на дуговом или металлическом каркасе) регистрировать нет надобности.

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Ранее в Роскачестве рассказали, за выращивание каких грибов и растений у себя на дачном участке владельцу может прилететь штраф. Культивирование запрещённых культур в крупном размере карается штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

Владимир Озеров
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