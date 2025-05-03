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3 мая, 15:41

Дачникам рассказали, как обновить «уставшую» землю и вырастить богатый урожай

Садовод Воронова: Для большого урожая важно обновление земли на грядках

Дачник работает на грядке. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Дачник работает на грядке. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Для богатого урожая важно обновление «уставшей» земли на грядках, предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. В частности, она рекомендовала приобрести грунт и добавить по два мешка на каждую грядку.

«Также стоит внести удобрения: идеально подойдёт сушёный гранулированный конский или коровий навоз. Однако грядки под корнеплоды удобрять не советую, иначе они просто не вырастут, — всё уйдёт в ботву. Здесь будет достаточно лишь нового грунта», — отметила собеседница «Москвы 24».

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Кроме того, она подчеркнула важность посева в прогретую землю, в этом году с 5 мая. При посадке семян корнеплодов следует соблюдать расстояние между ними. Однако есть сорта, например, редис, которые хорошо растут даже при близком соседстве. Зелень тоже нужно сажать густо, заключила эксперт.

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Борис Эльфанд
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